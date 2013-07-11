Во Владивостоке вновь прогремит салют

Во Владивостоке продолжаются мероприятия, приуроченные к важным памятным датам и праздникам.

Так, 14 июля во Владивостоке отметят один из самых любимых горожанами праздников – День рыбака.

На сцену «Владивостока гостеприимного» на Спортивной набережной в 16 часов выйдут вокальные, хореографические и цирковые коллективы города. В это же время начнет работу полевая кухня – все желающие смогут отведать настоящей рыбацкой ухи.

Поздравит присутствующих с Днём рыбака и владыка морей – Нептун. Также в программе мероприятия – танцевальные мастер-классы, выступление команды КВН, групп «Сфинкс», «Coin», «Блюз лайт». Не придется скучать и самым юным горожанам - ребят ждут аттракционы и батуты.

Завершится празднование красочным фейерверком в 22:50.

Посетить праздничные мероприятия приглашаются все желающие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.