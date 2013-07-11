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Во Владивостоке вновь прогремит салют

11 Июля 2013, 16:41 | Владивосток

Во Владивостоке продолжаются мероприятия, приуроченные к важным памятным датам и праздникам.

Так, 14 июля во Владивостоке отметят один из самых любимых горожанами праздников – День рыбака.

На сцену «Владивостока гостеприимного» на Спортивной набережной в 16 часов выйдут вокальные, хореографические и цирковые коллективы города. В это же время начнет работу полевая кухня – все желающие смогут отведать настоящей рыбацкой ухи.

Поздравит присутствующих с Днём рыбака и владыка морей – Нептун. Также в программе мероприятия – танцевальные мастер-классы, выступление команды КВН, групп «Сфинкс», «Coin», «Блюз лайт». Не придется скучать и самым юным горожанам - ребят ждут аттракционы и батуты.

Завершится празднование красочным фейерверком в 22:50.

Посетить праздничные мероприятия приглашаются все желающие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: рыбная отрасль  праздники 



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Комментарии

  • Псевдоним19:14, 11.07.2013#

    Журналисты ? "красочным фейерверком" и салютом есть большая разница - не путайте, теплое с мягким. "Во Владивостоке увидят фейерверки" - такой должен быть заголовок. П. С. Еще закон хотят принят "о защите журналистов"

  • S Бендер20:06, 11.07.2013#

    А про День Морского флота как-то забыли. . .

  • Псевдоним13:23, 13.07.2013#

    деньги на ветер выкидываете , лучше малоимущим раздали

  • Псевдоним13:23, 13.07.2013#

    деньги на ветер выкидываете , лучше малоимущим раздали

  • Владимир21:38, 14.07.2013#

    Более бледного праздника я еще не видел! Трудно поверить, что это происходит во Владивостоке. Хотя чему удивляться, где во Владивостоке предприятия рыбной отрасли??? Где рыбаки??? Где воины Военно-морского флота???

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