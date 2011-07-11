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Во Владивостоке зажглись новые фонари
Во Владивостоке, на участке ул. Светланской, прилегающем к центральной площади города, завершены работы по укладке подземного кабеля и установке светодиодных фонарей наружного освещения, что придало улице более эстетичный вид (все провода, которые раньше были протянуты от электроопор по воздуху, сейчас спрятаны под землю) и даст экономию электроэнергии.
Кроме Светланской новые фонари будут установлены на Океанском проспекте - от ул. Светланской до парка; на ул. Семеновской - от стадиона «Динамо» до отеля «Хёндэ»; на ул. Алеутская (от вокзала до парка) и на Корабельной набережной. Правда, на набережной фонари будут несколько иными по дизайну, но тоже с энергосберегающими лампами. Об этом нам сообщил Владимир ЛАТЫШЕВ, директор МУПВ «ВПЭС». Это МП является генподрядчиком работ, завершить которые планируется к сентябрю 2011 года.
Новые фонари имеют оригинальный дизайн и оснащены светодиодными лампами. «При уровне освещенности как у обычных ламп мощность светодиодных ламп в 3-4 раза выше. Это даст экономию электроэнергии. Технология их производства еще сравнительно новая – светодиодные лампы начали выпускать лишь 5-6 лет назад, и хотя они рассчитаны на 25-летний срок службы, сколько прослужат в действительности, пока сказать сложно, - заявил Владимир Латышев.
Гарантийный срок службы и эксплуатации электрических подземных кабелей – 50 лет. Во Владивостоке под землей проложено много электрических кабелей, поэтому технологии их ремонта давно уже отработаны. У муниципального предприятия ВПЭС есть и специальная лаборатория для поиска повреждений, и оборудование для их устранения.
«Но ведь под тротуарами проложены не только электрические кабели, но и другие коммуникации: трубы теплоснабжения, кабели связи и т.д., которые тоже могут выйти из строя, - резонно заметил директор МУПВ «ВПЭС». – Поэтому технология укладки гранитной брусчатки такова, что в случае выхода чего-либо из строя она легко демонтируется, а затем так же легко укладывается на место».
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