www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке зажглись новые фонари

11 Июля 2011, 23:40 | Владивосток

Во Владивостоке, на участке ул. Светланской, прилегающем к центральной площади города, завершены работы по укладке подземного кабеля и установке светодиодных фонарей наружного освещения, что придало улице более эстетичный вид (все провода, которые раньше были протянуты от электроопор по воздуху, сейчас спрятаны под землю) и даст экономию электроэнергии.

Кроме Светланской новые фонари будут установлены на Океанском проспекте - от ул. Светланской до парка; на ул. Семеновской - от стадиона «Динамо» до отеля «Хёндэ»; на ул. Алеутская (от вокзала до парка) и на Корабельной набережной. Правда, на набережной фонари будут несколько иными по дизайну, но тоже с энергосберегающими лампами. Об этом нам сообщил Владимир ЛАТЫШЕВ, директор МУПВ «ВПЭС». Это МП является генподрядчиком работ, завершить которые планируется к сентябрю 2011 года.

Новые фонари имеют оригинальный дизайн и оснащены светодиодными лампами. «При уровне освещенности как у обычных ламп мощность светодиодных ламп в 3-4 раза выше. Это даст экономию электроэнергии. Технология их производства еще сравнительно новая – светодиодные лампы начали выпускать лишь 5-6 лет назад, и хотя они рассчитаны на 25-летний срок службы, сколько прослужат в действительности, пока сказать сложно, - заявил Владимир Латышев.

Гарантийный срок службы и эксплуатации электрических подземных кабелей – 50 лет. Во Владивостоке под землей проложено много электрических кабелей, поэтому технологии их ремонта давно уже отработаны. У муниципального предприятия ВПЭС есть и специальная лаборатория для поиска повреждений, и оборудование для их устранения.

«Но ведь под тротуарами проложены не только электрические кабели, но и другие коммуникации: трубы теплоснабжения, кабели связи и т.д., которые тоже могут выйти из строя, - резонно заметил директор МУПВ «ВПЭС». – Поэтому технология укладки гранитной брусчатки такова, что в случае выхода чего-либо из строя она легко демонтируется, а затем так же легко укладывается на место».

Автор: Ирина Светланская
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru