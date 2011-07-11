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В ЖКХ Владивостока появились новые управдомы
В секторе жилищно-коммунального хозяйства Владивостока закончилась подготовка первой в 2011 году группы специалистов. 9 человек прошли специальный учебный курс и получили сертификат «Управляющего многоквартирным домом».
Участниками образовательного проекта стали представители товариществ собственников жилья, управляющей компании, а также люди, которым было интересно разобраться в тонкостях жилищно-коммунального хозяйства. «Для меня, как для практикующего председателя ТСЖ, прохождение курса стало своего рода уверенностью в себе на будущее, подтверждением того, что я нахожусь на правильном пути и совершенствую свои знания», - рассказала одна из участниц.
Подготовка специалистов проходила на базе НОУ ДПО «Формат» и УК «Мажордом». В течение полутора месяцев «студенты» постигали азы управления домом, изучая технические, организационные, правовые, экономические и социально-психологические вопросы. «Помимо теории очень важно было передать людям наш практический опыт, учитывающий специфику региона. Во многом поэтому преподавательский коллектив в основном состоял из специалистов-практиков, - отметила Олеся Богомаз, генеральный директор УК «Мажордом», организатор проекта. – Часть занятий носили сугубо практический характер. Группа выезжала на объекты, знакомилась с работой управляющих, под руководством инженера спускалась в подвалы, где он наглядно показывал коммуникации и рассказывал о них. На занятиях по психологии, которые пользовались особой любовью, проходили игры, адаптированные под специфику отношений между управляющим и жильцами».
«Изначально я планировала учиться исключительно для себя. ЖКХ – сложная сфера, проблемная, поэтому было интересно получить информацию по этой теме. Но сейчас у меня появились знания, я чувствую, что могу применить их на практике. Так что я всерьез задумалась над созданием в доме ТСЖ, чтобы приступить к решению главных проблем – установке теплосчетчиков и капитальному ремонту дома», - рассказала после получения сертификата одна из «выпускниц».
Как сообщил "ЗР" Андрей Хлебутин, пресс-центр УК "Мажордом", помимо непосредственно знаний участники учебного курса получают возможность трудоустройства. Так, двум выпускникам поступило предложение о работе в управляющей компании.
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