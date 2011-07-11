Во Владивостоке открывается Центр оказания бесплатной юридической помощи населению

Завтра, 12 июля, в 12.00, в здании Управления Минюста России по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 93, состоится открытие Центра оказания бесплатной юридической помощи населению.

Как сообщило "ЗР" Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, бесплатные консультации граждане смогут получить с 12.00 до 14.00.

В этот день за консультацией смогут обратиться инвалиды I и II группы, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, дети - инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние.

К работе Центра планируется привлечение как сотрудников Управления Минюста России по Приморскому краю, так и представителей других государственных органов и ведомств.

Так, в день открытия в работе Центра примут участие руководители Управления Минюста России по Приморскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, Управления Росреестра по Приморскому краю, Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю, Управления ЗАГС Приморского края, Приморской краевой нотариальной палаты, Адвокатской палаты Приморского края, Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Юридического института Дальневосточного федерального университета, Дальэнергосбыта – филиала ОАО «ДЭК».

В дальнейшем бесплатная юридическая помощь указанных выше категориям граждан в Центре будет оказываться по утвержденному графику в форме консультирования и информирования путем предоставления устных консультаций по юридическим вопросам.

Дополнительная информация о работе Центра размещена на сайтах Управления Минюста России по Приморскому краю и Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»



Напомним, Центр организован по инициативе Управления Минюста России по Приморскому краю совместно с Приморским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в целях правового просвещения населения, развития системы оказания квалифицированной юридической помощи малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан.