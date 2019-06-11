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Экс-мэр Владивостока дал совет блогерам, которые оказались за решеткой
Таковых в стране становится всё больше…
На своей странице в соцсетях экс-мэра Владивостока Игорь Пушкарёв рассказал о каналах связи с внешним миром из СИЗО:
«В комментариях к моим постам, да и в личных сообщениях часто встречаются вопросы типа: «Разве в тюрьме можно держать смартфон? Или это особые привилегии какие-то…» Некоторые уточняют, правда ли, что я пишу прямо из колонии.
В настоящий момент я нахожусь в СИЗО №1 «Матросская Тишина». И здесь запрещены все виды связи с внешним миром, кроме ФСИН-письмо (платные электронные письма). Поэтому ни смартфонов, ни телефонов, ни других тому подобных устройств у меня нет и быть не может. Переписываюсь я через ФСИН-письмо, а свои записи, которые вы читаете здесь, передаю через адвокатов», - подчеркнул Игорь Пушкарёв.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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