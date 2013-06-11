Во Владивостоке начался суд между двумя организациями инвалидов

«Приморская Федерация физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА» подала на Приморскую организацию «Всероссийского общества инвалидов» (ПримкрайВОИ) иск о защите чести и достоинства.

Обострение отношений произошло на фоне резкого увеличения администрацией Приморского края финансирования организаций, объединяющих людей с ограниченными физическими возможностями. С 2013 года на развитие спорта среди инвалидов будут выделять по 12 млн руб. в год в течение пяти лет, то есть общая сумма - 60 млн руб. Да еще по линии соцзащиты для инвалидов на пятилетку предусмотрено около 1,5 млрд руб.

В апреле 2013 года ПримкрайВОИ направила в Москву письмо, в котором обвинила президента «Приморской Федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА», председателя Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артема МОИСЕЕНКО в том, что он наносит «вред инвалидному движению спортсменов Приморского края», и предложила не давать «ему аккредитацию на 2013 год». А без этой аккредитации «Федерация физкультуры и спорта инвалидов» не сможет получить финансовую поддержку из краевого бюджета. Все деньги достанутся ПримкрайВОИ, которую возглавляет Ольга ДЕРЕВЦОВА.

Артем Моисеенко попытался все объяснить адресату письма - президенту «Российской федерации по физкультуре и спорту инвалидов с ПОДА» Льву СЕЛЕЗНЕВУ. Тот посоветовал обратиться в суд, что Артем Моисеенко и сделал.

В своем иске он потребовал опровергнуть сведения, изложенные в письме к «Российской федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА». Приводим содержательную часть письма:

«Получив аккредитацию на ведение спортивной работы на 2012 год, Моисеенко А.С. в течение 2011-2012 годов не провел ни одного соревнования среди инвалидов-спинальников, его команда (6 чел.) также не принимала участия в краевых спартакиадах, спортивных фестивалях среди инвалидов, которые проходили в Приморском крае согласно Спортивному календарю. В сборную команду спортсменов-инвалидов Приморского края, участвующих в соревнованиях на Кубок России, на чемпионатах России, не вошел ни один человек из окружения Моисеенко А. С. ... Группа поддержки Моисеенко А. С. - одни и те же лица - демонстрируют себя на ТВ в следж-хоккее, пауэрлифтинге, фехтовании, бильярде и т. д., не посещая тренировочной базы, не стремясь привлечь молодых инвалидов в свою организацию».

Артем Моисеенко полностью опровергает эти утверждения:

«У нас пять команд: фехтование на колясках, регби на колясках, баскетбол на колясках, следж-хоккей, бочче. В каждой от 5 до 15 человек, тренирующихся и выезжающих на всероссийские соревнования. Причем разных. А просто занимающихся физкультурой еще больше. Помимо этих спортивных команд существуют и мероприятия по другим видам спорта, на которые каждый раз привлекаются новые молодые инвалиды и дети-инвалиды из коррекционных школ. Несмотря на молодость наших команд, по итогам участия в соревнованиях различного уровня, у нас уже два человека в сборной России по регби, еще четыре включены в ее резерв; один человек в баскетбольной сборной. Один спортсмен приглашен в сборную России по следж-хоккею. Три человека по фехтованию получили первые спортивные разряды. Хотя для нас эти достижения не являются первоначальной целью на этапе нашего становления. Пока мы развиваемся и «становимся на ноги», нам не столько важен сам профессиональный спорт, сколько в первую очередь активное вовлечение инвалидов в занятия физкультурой для их социализации и интеграции в общество, в нормальную жизнь, а в дальнейшем и создание профессиональных команд по разным видам спорта».

А кто из оппонентов не хочет идти на контакт, по мнению наблюдателей, наглядно показала прошлогодняя история. На конкурс красоты среди инвалидов, организованный Артемом Моисеенко, представители администрации края пригласили и Ольгу Деревцову, предположив, что состоится примирение. И действительно, в своем выступлении Ольга Деревцова произнесла слова благодарности в адрес организаторов мероприятия и лично Артему Моисеенко. Но когда он сразу после ее речи прямо на сцене подъехал к ней на своей коляске и протянул руку, она демонстративно отказалась, что вызвало возмущение зала.

Близкие к соперникам люди утверждают, что их отношения натянулись еще в середине 90-х годов, когда Артем Моисеенко только стал инвалидом. В 2000-м году он создал организацию инвалидов «Ковчег» и своими яркими акциями сразу привлек внимание общественности и властей к проблемам инвалидов в современном городе. Вначале обе организации сосуществовали. Но несколько лет назад стали появляться очернительские публикации и телерепортажи в различных краевых СМИ. И вот в апреле появилось письмо в Москву.

Первое заседание суда состоялось 5 июня. Но ответчик попросил отложить процесс в связи с тем, что председатель ПримкрайВОИ находится в командировке за пределами Приморского края. Суд пошел навстречу и назначил заседание на 2 июля 2013 года.

- Мы не хотим ни с кем воевать. Но не можем закрывать глаза на черный пиар. Ведь он мешает нам помогать инвалидам, - утверждает Артем Моисеенко.

Его оппоненты утверждают, что все изложенное в их письме - правда. На наш вопрос, зачем понадобилось письмо в Москву, председатель ПримкрайВОИ Ольга Деревцова сказала:

- Это рабочая ситуация. У нас в Приморском крае принят закон о развитии физкультуры и спорта, где есть раздел «адаптивные виды спорта», которые подразумевают участие маломобильных категорий населения. Этот раздел дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями заниматься спортом бесплатно. Команда попадает в Спортивный календарь.

Но, кроме того, есть возможность аккредитации. Для того чтобы ее получить, нужно согласование в Москве в общероссийской федерации. Артем Моисеенко в прошлом году это сделал и получил средства из краевого бюджета на проведение спортивных мероприятий. Но ни одного мероприятия его организация самостоятельно не провела! Слепые провели 12 спортивных соревнований, а он ни одного не провел. Мы тоже не провели, но мы и не аккредитованы. В этом году мы планируем получить аккредитацию и все для этого делаем.

Мы против аккредитации его организации, потому что, не имея спортивных команд, он вводит в заблуждение всероссийскую федерацию. Поэтому мы написали это письмо. Обращение подписано 30 председателями и капитанами спортивных команд ПримкрайВОИ, в которой 27 спортивных команд и 10 детских спортивных команд.

Суд он, конечно, проиграет. Он со мной уже судился два раза по искам о защите чести и достоинства. И оба раза проиграл. Вот уже в третий раз судится. Он требует миллион рублей, что явно не подъемная сумма для общества инвалидов.

«ЗР» внимательно следит за развитием ситуации.

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.