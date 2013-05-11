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Большую часть Владивостока отключают от горячего водоснабжения
Первыми под отключение попадут потребители Советского, частично Первореченского (от озера Юность до фабрики "Заря"), Фрунзенского, Первомайского и части Ленинского района (от Первой Речки до улицы Уборевича) Владивостока.
Гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей начнут проводить специалисты во Владивостоке в понедельник, в связи с чем большая часть города будет отключена от горячего водоснабжения, сообщает в субботу городская администрация.
"Большая часть Владивостока с 13 мая будет отключена от горячего водоснабжения, под отключение попадут потребители Советского, частично Первореченского (от озера Юность до фабрики "Заря"), Фрунзенского, Первомайского и части Ленинского района (от Первой Речки до улицы Уборевича). Затем энергетики приступят к опрессовке теплотрасс", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подача горячего водоснабжения здесь будет восстановлена к 20 мая.
"Затем, с 20 мая по 3 июня, пройдут гидравлические испытания тепловых сетей на теплотрассах, идущих от озера Юность до Первой Речки, а также в районе площади Баляева (Минный городок)", — информирует мэрия.
Уточняется, что для потребителей, проживающих и работающих в границах улиц Фадеева, Светланской, Пушкинской, Суханова, отключения от горячего водоснабжения и испытания начнутся с 3 июня. Непосредственно к опрессовке энергетики должны приступить здесь 4 июня, она продлится до 8 июня. Горячее водоснабжение в этой части Ленинского района планируется восстановить с 10 июня, пишет РИА "Новости"
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