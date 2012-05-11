Строители сравнивают мост через Золотой Рог с крыльями птицы

Вслед за мостом через пролив Босфор Восточный строители Тихоокеанской мостостроительной компании подняли последний замковый блок руслового пролета моста над бухтой Золотой Рог.

В отличие от моста на остров Русский, бухту «перекрывали» солнечным субботним днем 14 апреля. Весна расщедрилась в этот день на тепло, умерив влажные морские ветры, приносящие туман, словно помогая мостостроителям. В 17.15 семиметровый промежуток между северной и южной частями моста исчез, последняя 53-я панель заняла штатное место.

Но обо всем по порядку. Эта очень ответственная и рубежная для мостостроителей операция стартовала еще утром, когда баржа «Катя», на борту которой дожидалась подъема финишная панель, встала посредине Золотого Рога и зафиксировалась канатами к четырем укрепленным на дне буям. Важно было установить баржу так, чтобы панель, украшенная в честь завершения важнейшего этапа строительства моста флагами ТМК и шариками цвета российского флага, точно расположилась под оставшимся в мостовом пролете небольшим проемом.

С монтажного агрегата, установленного на южной части моста, опустили траверсы – устройства для фиксации и подъема панели. Мостостроители закрепили панель, и она плавно поползла вверх, слегка подрагивая на ветру, на высоту 65 метров над уровнем моря.

На этом пути, буквально в нескольких десятках сантиметров от проектной отметки, подъем пришлось приостановить. Как потом прояснили ситуацию специалисты, в результате резкого повышения температуры воздуха, верхняя часть панели несколько расширилась, и монтажники были вынуждены подгонять конструкцию. На эту операцию потребовалось несколько минут, а затем подъем был продолжен и финишировал под громкое «ура» мостостроителей и многочисленных гостей. По традиции о «мостовой замок» разбили бутылку шампанского в знак успешного окончания сложнейшей операции.

Правда, как заметил заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» по строительству искусственных сооружений Виктор СКЛЯРОВ, это лишь начало многодневной работы по монтажу заключительной панели руслового пролета.

И все-таки мостостроители в этот день выглядели героями – монтажники, бригадиры и начальники участков, проектировщики. Они доказали своими расчетами и своими руками, что мост через главную бухту Владивостока вовсе не утопия, а теперь – вот она – объективная реальность. И не просто мостовой переход, конечно же, предназначенный облегчить жизнь горожан, но и элегантное сооружение, которое не без основания сравнивают с крыльями гигантской птицы, взлетевшей над городом.

За стыковкой вместе с многочисленными гостями наблюдал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Накануне он прошел по мосту на остров Русский и поэтому обоснованно сравнил два уникальных проекта российских мостостроителей:

– Этот мост для города Владивостока и горожан не менее, а, может быть, и более важен. Потому что он сделает район Чуркина более доступным и более близким к центру города, сделает движение по городу гораздо более комфортным… Много было разных сомнений, много было слухов, что не получится, но наши мостостроители это сделали... Это гордость России, потому что это очень сложное сооружение.

Своими чувствами поделился и генеральный директор ЗАО «ТМК» Виктор ГРЕБНЕВ:

– Волнение, конечно, есть, просто это очень ответственный момент, столько глаз, такая точность. Я думаю, что мы сделали все, как положено. На подъем панели потребовалось ровно два часа. Это расчетное время, и мы в него уложились.

С удовлетворением смотрел на происходящее и генеральный директор Института «Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь КОЛЮШЕВ, человек, который придумал золоторожский мост – расходящиеся вверх пилоны в виде символизирующей победу буквы «V»:

– Получилось именно то, что мы задумывали. Вантовых мостов построено уже много, но таких в мире больше нет. Открываешь картинку и понимаешь, что это Владивосток.

Ирина БАРАННИК, «Дальневосточный капитал».