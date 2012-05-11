Во Владивостоке восстанавливаются кольцевые водоводы

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая, ZRPRESS. КГУП «Приморский водоканал» приступил к восстановлению кольцевых водоводов во Владивостоке. Это позволит решить сразу несколько проблем: улучшится качество воды в домах, снабжающихся от тупиковых веток, появится возможность минимизировать отключения на время устранения аварий.

Закрытие кольцевых водопроводов во Владивостоке велось на протяжении десяти лет – из-за недостатка финансирования они пришли в негодность, что, в свою очередь, стало причиной больших потерь воды. Сейчас в городе не действует более 30 % кольцевых водопроводов.

В 2011 году работать на территории Владивостока начал «Приморский водоканал». Руководство предприятия сразу же обратило внимание на эту проблему, и уже на 2012 год было запланировано поэтапное восстановление кольцевых водоводов. «По существующим нормам, любой водовод, длиной более 400 метров должен быть закольцован. Если этого не сделать, то вода будет застаиваться. Кроме того, для устранения даже небольшой аварии на не закольцованных линиях приходится отключать всю ветку целиком», - говорит главный инженер производственного подразделения «Горводопровод» Евгений Варфоломеев.

Восстановление кольцевого водопровода – сложный технический процесс. Необходимо заменить изношенные трубы, провести их опрессовку и дезинфекцию. Только после этого участок водовода можно подключить к единой городской водопроводной системе.

Одним из первых будет восстановлен кольцевой водовод в районе ул. Шошина. Из-за его закрытия несколько лет назад ряд многоквартирных домов оказались «сидящими» на тупиковой ветке. Из-за этого в системе понизилось давление, и к жителям верхних этажей не всегда поступала вода. Теперь эта проблема будет решена.

«Золотой Рог».