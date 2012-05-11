Крупнейший судоремонтный завод Владивостока будет реконструирован

178-й судоремонтный завод, расположенный в краевом центре Приморья будет полностью модернизирован. Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, в настоящее время завод готовится к реконструкции с учётом поступления в состав ТОФ кораблей 4 поколения, в том числе двух десантно-вертолетных кораблей-доков типа «Мистраль».

Сегодня предприятие располагает двумя сухими и двумя плавучими доками, позволяющими проходить докование кораблям 1 ранга длиной до 195 метров. Протяженность набережных завода составляет 1470 метров, глубины у кордона от 6 до 9,5 метров.

В ходе реконструкции планируется возведение ремонтной набережной для ремонта вертолётоносцев типа «Мистраль», создание центра ремонта дизельных подводных лодок с возведением эллинга и синхролифта грузоподъемностью 5 000 тонн, ввод в эксплуатацию плавдока грузоподъемностью 35 600 тонн реконструкцией сухого дока №1 с возведением всепогодного укрытия для всесезонной эксплуатации.

Вся программа реконструкции и модернизации производственных мощностей предприятия рассчитана на 16 лет (2012-2027 г.г.). При этом планируемый объем финансирования на первые 5 лет должен составить 13 008,0 млн. рублей из средств федерального бюджета и собственных заемных источников.

Отметим, что модернизация производственных мощностей - это не единственный инвестиционный проект, который коснется завода. Также часть территории предприятия предполагается превратить в культурно-развлекательную зону. Реализовать инвестиционный проект планируется в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья».

Вдоль бухты будут возведены крупные торговые центры, пивной ресторан, гостиница и СПА - центры. Для этого территорию от сухого дока имени Цесаревича Николая до КПП бывшего Дальзавода предполагается разделить на несколько зон: общественно-рекреационную, торговли, офисно-жилую.

"Дальневосточный капитал".