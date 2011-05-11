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Жилье для приморских военнослужащих в "Снеговой пади" пустует полгода
В перечне домов готовых к заселению, размещенном на сайте Министерства обороны РФ, нет ни одного дома "Снеговой пади" из Владивостока
"12 домов нового жилого района Владивостока "Снеговая падь"давно уже сданы и могут заселяться. И это просто «капризы» новоселов, что они этого не делают", - утверждают представители генподрядной по застройке "Снеговой пади" организации ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России и заказчика этого строительства - Регионального управления капстроительства Минобороны РФ.
Ответственная за вселение структура «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ обещает обязательно довести дело до конца.
Действительно есть такие данные, что военных новоселов заставляют вопреки их сопротивлению побыстрее переезжать, хотя они считают, что переезжать в «падь» рано, потому что жить там пока невозможно. Так ли это "ЗР" еще проверит. Однако настораживает тот факт, что само Минобороны РФ, по сути, признает наличие проблемы.
В перечне домов готовых к заселению, размещенном на сайте Министерства обороны РФ на 10 мая было 716 позиций, за каждой из которой один или несколько домов, секций или корпусов, а по г. Санкт-Петербургу пара позиций по нескольку десятков домов. И в этом объемном перечне нет ни одного дома "Снеговой пади" из Владивостока. А, судя по интерактивной карте из 12 названных «готовыми к заселению» домов по одиннадцати на 2455 квартир степень строительной готовности составляет 92,5% и по одному на 130 квартир готовность – 76,06%.
Как бы то ни было полгода жилье простаивает. Этот простой оплачивается, надо полагать, из карманов налогоплательщиков, то есть нас с вами. И это говорит о недостаточной эффективности осваиваемых военными спецстроителями средств, о показушном результате, когда вроде бы все готово, а жить почему-то нельзя. И, к сожалению, эта ситуация, когда построенные для военных дома простаивают, на сегодня типична для всей страны.
Ранее "ЗР" сообщал, что Общественный совет по защите законных прав военнослужащих обратился с письмом к президенту РФ Дмитрию Медведеву. Они просят главу государства вмешаться в решение их жилищного вопроса, пишет Экспертный канал "ФедералПресс".
Написать это письмо их побудили многочисленные заявления Минобороны об обеспечении военнослужащих жильем. «Обратиться к Вам нас побудили заявления высших должностных лиц Минобороны об успехах в обеспечении жильём военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Эти заявления не соответствуют действительности, дезинформируют и способствуют созданию негативного отношения к руководству страны и Минобороны. По нашим данным, более 200 тысяч военнослужащих, военных пенсионеров и их семьи остались без положенных по закону квадратных метров», – пишет общественный совет. «Безусловно, за последние годы построено большое количество жилья для военных и потрачено огромное количество государственных денег. Но большинство домов стоят пустые, несмотря на готовность к заселению и торжественный ввод их в строй», – подчеркивают военнослужащие.
Общественный совет по защите законных прав военнослужащих просит Дмитрия Медведева дать указания министру обороны РФ Анатолию Сердюкову в кратчайшие сроки принять меры по созданию очереди на предоставление жилья. А также военные хотят, чтобы Генпрокуратура и Счетная Палата провели «тщательную проверку того, как израсходованы бюджетные деньги на строительство (покупку) жилья для военнослужащих, сколько каких квартир построено (закуплено)».
Многочисленные обращения граждан в Министерство обороны, направленные в различной форме (как письменно, так и в электронном виде с сотнями подписей в поддержку), остаются без внимания и ответа. Нежелание чиновников решать проблемы военнослужащих, грубое искажение реальности в докладах приводят к значительному росту социальной напряженности в военной среде.
Многие из нас всю жизнь посвятили защите Родины. И сегодня очень многие военнослужащие по всей стране чувствуют себя ненужными, обманутыми и униженными. Ведь дело не только в жилищных условиях сотен тысяч законопослушных граждан РФ и членов их семей, но и в качестве их жизни, всей системе ценностей общества. Все это приводит к формированию негативного отношения молодёжи к власти, семейным ценностям, к службе в армии", - говорится в "Открытом письме военнослужащих Президенту РФ", которое подписали Общественный совет по защите законных прав военнослужащих" и около тысячи военнослужащих. Копии направлены председателю правительства РФ В.В. Путину, министру обороны РФ А.Э. Сердюкову.
Текст обращения размещен на сайте http://dgudkov.livejournal.com/.
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