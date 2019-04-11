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"Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"

11 Апреля 2019, 17:04 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока вышел на связь после оглашения шокирующего приговора

Экс-мэра Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в соцсетях свой первый пост после того, как в Тверском суде ему был оглашен приговор:

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришёл и приехал меня поддержать сначала на несостоявшееся заседание 2.04, а затем и 9 апреля, а также всех, кто поддерживает меня онлайн. Для меня и моей семьи это очень важно.

Ещё когда изменили территориальную подсудность и передали дело в Тверской суд, мне стало ясно - это сделано для того, чтобы меня «случайно» не оправдали. Ведь судья по нашему делу, несмотря на молодость, широко известен в узких кругах подсудимыми, среди которых Навальный, Пономарёв, Браудер и другие, и вынесенными судебными решениями.

Но как белое назвать чёрным, а прибыль убытком и перевернуть всё с ног на голову с учётом того, что я не пани Каплан и в Ленина не стрелял?!

Я такого приговора не ожидал. Потому что взятки нет. Злоупотребления нет. Ущерба нет. И я не устану это утверждать, потому что это правда и она доказана.

В приговоре судьи сплошные противоречия: то я управляю компанией Востокцемент и все в ней мне подчиняются, то я не имею к ней отношения и получаю от неё взятки. То судья зачитывает, что Востокцемент получил убыток от деятельности МУПов, то говорит, что при этом получил сверхприбыль.

У меня сложилось впечатление, что изначально приговор был другим, но когда об том узнали «товарищи волки», то судье пришлось срочно его переписывать, чтобы он не отличался от обвинительного заключения. И именно этим объясняются загадочные переносы дат оглашения приговора и наличие массы противоречий между мотивировкой и сделанными выводами.

Многие думают, что с ними такие метаморфозы никогда не произойдут. «По ком звонит колокол?». Ответ известен…».

Фото Dp.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: мэр  статья  прокурор  Пушкарёв  приговор  дело  адвокат 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р’18:19, 11.04.2019#

    Миллиарды воровать , это не Ленина стрелять ! По заслугам и шапка , вот бы так всё ворьё пересажали , глядишь и жили бы как в Сингапуре, а то и лучше !!!

  • Псевдоним18:46, 11.04.2019#

    Я смотрю Пушкарев от скромности не умрет. С Каплан себя сравнил.

  • Псевдоним19:04, 11.04.2019#

    делился бы с кем надо и ничего не было, а так бы ректором или кем нибудь другим стал

  • Не толерантный20:03, 11.04.2019#

    Смотрю у нас народ как был тупым так и остался. Пушкарева закрыли не за взятки или коррупцию, его закрыли только потому, что он не согласился на предложение москалей. Мы то от посадки Пушкарева точно лучше жить не станем, за то скоро увидим истинного заказчика этой клоунады.

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