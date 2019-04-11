"Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"

Экс-мэр Владивостока вышел на связь после оглашения шокирующего приговора

Экс-мэра Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в соцсетях свой первый пост после того, как в Тверском суде ему был оглашен приговор:

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришёл и приехал меня поддержать сначала на несостоявшееся заседание 2.04, а затем и 9 апреля, а также всех, кто поддерживает меня онлайн. Для меня и моей семьи это очень важно.

Ещё когда изменили территориальную подсудность и передали дело в Тверской суд, мне стало ясно - это сделано для того, чтобы меня «случайно» не оправдали. Ведь судья по нашему делу, несмотря на молодость, широко известен в узких кругах подсудимыми, среди которых Навальный, Пономарёв, Браудер и другие, и вынесенными судебными решениями.

Но как белое назвать чёрным, а прибыль убытком и перевернуть всё с ног на голову с учётом того, что я не пани Каплан и в Ленина не стрелял?!

Я такого приговора не ожидал. Потому что взятки нет. Злоупотребления нет. Ущерба нет. И я не устану это утверждать, потому что это правда и она доказана.

В приговоре судьи сплошные противоречия: то я управляю компанией Востокцемент и все в ней мне подчиняются, то я не имею к ней отношения и получаю от неё взятки. То судья зачитывает, что Востокцемент получил убыток от деятельности МУПов, то говорит, что при этом получил сверхприбыль.

У меня сложилось впечатление, что изначально приговор был другим, но когда об том узнали «товарищи волки», то судье пришлось срочно его переписывать, чтобы он не отличался от обвинительного заключения. И именно этим объясняются загадочные переносы дат оглашения приговора и наличие массы противоречий между мотивировкой и сделанными выводами.

Многие думают, что с ними такие метаморфозы никогда не произойдут. «По ком звонит колокол?». Ответ известен…».

Фото Dp.Ru.