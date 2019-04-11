Подножка для пешехода

Автомобилизированному донельзя Владивостоку необходимо задуматься о создании масштабной и комфортной пешеходной среды

Для поддержания хорошей физической формы специалисты рекомендуют взрослому человеку каждый день проходить или пробегать около десяти километров. Конечно, если он не имеет каких-то иных физических нагрузок, которые могут ему заменить ходьбу и бег. Иначе – постоянная депрессия, болезни, преждевременное старение...

Ходить – намного безопаснее и полезнее, чем ездить. И создание комфортного для пешехода городского пространства, его поддержание на высоком качественном уровне должно быть одной из главных задач муниципалитетов.

Автомобилисты против пешеходов

Жизнь полна случайностей, и люди становятся жертвами обстоятельств даже на пешеходном пространстве. Нередко при ДТП оказывается, что человека сбивают именно на пешеходном переходе. Или те же два февральских жутких случая во Владивостоке, когда при выезде машины на тротуар в районе ул. 40 Лет ВЛКСМ были насмерть сбиты женщина с ребенком и серьезно покалечен ее муж, а в центре города грузовик, не вписавшись в поворот, сбил столб, который травмировал проходившую по тротуару женщину.

Машины создают пешеходам проблемы, где их в принципе быть не должно. Пешеходов сбивают, порой, в нескольких метрах от дороги, а авто оставляют в местах, где не хватает парковок, на тротуарах, и люди вынуждены обходить эти машины, опять же, по проезжей части, рискую попасть под колеса.

Но и без машин в ряде случаев владивостокские тротуары и пешеходные лестницы являются для горожан зоной повышенного риска.

Например, особым градостроительным шиком почему-то стало мощение пешеходных зон и устройство лестниц с использованием природного полированного камня. Без него никак не обходится устройство мемориальных комплексов, набережных и уже тротуаров в центре города. А особенность Владивостока такова, что гладкая поверхность камня из-за дождей, туманов или же гололедицы часто опасна – это переломы, сотрясения мозга, выкаты на проезжую часть дорог под колеса транспорта и пр.

Другой момент – это плохое состояние тротуаров. Особенно брусчатых. Когда производители брусчатки и бетонного камня в конце 1980-х – начале 1990-х годов навязывали городу свой экологичный товар взамен «вредного асфальта», то говорили, что особенная ценность брусчатки в том, что она очень ремонтоудобная. То есть, если в таком тротуаре несколько камней пришло в негодность, то нет проблемы – надо вытащить их остатки и заменить на новый камень.

Экономический парадокс – но за, наверное, тридцать лет развития у нас укладки брусчатки никто ни разу не видел в городе, чтобы эти отдельные камни кто-то заменял, хотя возможности такие есть. Если у нас идет замена брусчатки, то полная – убирается поврежденный и целый камень, и укладывается совершенно новый. Понятно, что для подрядчика это выгоднее. Хотя за одни и те же деньги, наверное, можно сделать или 100 метров нового тротуара, или километр отремонтированного. С другой стороны, не помнится, чтобы кто-то из производителей брусчатки и ее укладки был бы серьезно наказан за то, что брусчатка прослужила короткий срок.

В итоге, мы даже в центре города имеем тротуары, по которым не то, что на высоких каблуках без риска нельзя ходить, но и в более надежной обуви стоит хорошо смотреть под ноги. Это, к примеру, тротуары в районе от Покровского парка к «Дальпрессу», от остановки «Гоголя» до «Некрасовской», в районе верхней станции фуникулера. Сказочно вздыблена брусчатка возле супермаркета на подходе к Луговскому рынку, где машины и люди делят общее для них пространство. А ведь здесь даже замены камня не нужно – достаточно его переложить по выровненному основанию.

В некоторых случаях у нас есть просто непреодолимые для отдельных категорий людей тротуары. Например, по ул. Выселковой из района мусоросжигательного завода, где иногда на небольшом рынке отовариваются жители Снеговой Пади, до поворота в этот микрорайон ведет тротуар, утративший покрытие, шириной около полуметра. По нему ранее активно ходили на небольшой рынок. Без помощника женщина с коляской здесь просто не в состоянии пройти узкое место, где на тротуар выдается угол постройки. В другом месте, уже на подходе к повороту в микрорайон, он обрывается, и пешеход десяток-полтора метров вынужден пройти по автомобильной дороге.

Или другой пример: летом многие жители в районе Тихой на ул. Борисенко, Строительной и пр. устремляются вдоль дороги в районе б. Патрокл к морю. Тротуара здесь нет, и непонятно, когда появится. Пожалуй, когда ранее люди здесь шли к морю по бывшим лесным тропам, это было безопаснее, чем сегодня.











Плюсы на фоне минусов

Для здорового человека плохое состояние тротуара или бездорожье - не столь уж неразрешимая проблема. Активные пешеходы в этом находят даже особую прелесть и трезво понимают, что все городское пешеходное пространство в ближайшие сто лет сделать удобным невозможно. Поэтому позитив как-то надо уметь извлекать даже из того факта, что и вдоль главной гостевой улицы города – Маковского – на большом протяжении тротуаров нет. Ну, возможно, к 200-летию города появятся…

Руководитель общественной организации Лига ходьбы «Женьшень» Приморского края Елена ОЛЕНИНА оптимистично отмечает:





- Владивосток - отличное место для пеших прогулок. Здесь есть и ровные, без подъемов участки, и гористая местность с шикарными видовыми площадками. Мы выбираем свои маршруты с учетом природных и исторических достопримечательностей.

Есть места, которые не вызывают никаких наших нареканий. Это такие, как «Тропа здоровья» вдоль Амурского залива от бухты Федорова до спорткомплекса «Олимпиец», улица Светланская, набережная Цесаревича.

Но есть и такие места, где просто стыдно за наш город. Это участок по пути к Токаревскому маяку, куда нет нормального пешеходного пути, подножье горы Холодильник, Седанка...

Мы часто наши походы совмещаем с уборкой и благоустройством троп и маршрутов. Но, к сожалению, наша общественная организация не может заменить государственные органы в этом вопросе. Мы готовы с ними взаимодействовать. В этом году Лига ходьбы «Женьшень» выиграла грант администрации Владивостока по улучшению городских пеших маршрутов. То есть, такому сотрудничеству положено начало.

Больше претензий к пешеходному пространству города - у любителей бега.

«Владивосток – замечательный город…»

Ольга ГАЕВА, спортивный директор бегового клуба RunDnsRun отмечает:

- Владивосток – замечательный город. Для бега он идеален из-за своих красот, моря и сопок. Но в его пределах хороших беговых мест практически нет. Пожалуй, вопрос даже не только в том, можно ли по городу пробежаться. Сегодня у нас в некоторых местах и пройтись бывает невозможно, как минимум, из-за отсутствия тротуаров.

Из удобных для бега мест у нас на сегодня имеются «Тропа здоровья» с истершейся разметкой, озеро Чан с временно отремонтированным покрытием, стадион «Динамо», да школьные стадионы, большинство из которых ранним утром или вечером не освещены.

Есть у нас и много «диких» трейловых маршрутов. Например, на мыс Тобизина, на различные форты Владивостокской крепости, на Маяк, хотя к нему местами приходится бежать вдоль дорог и через придомовые территории.

Мы считаем, что во Владивостоке надо серьезно заниматься созданием зон для активного отдыха людей. Сегодня у нас отсутствуют парки, где можно было бы пробежать хорошую дистанцию. Нужно строить беговые дорожки, которые одновременно могут служить и велосипедистам.

Особенно все наши бегуны мечтают о прорезиненной беговой дорожке вдоль набережной или на остров Русский, чтобы имелась хорошая дистанция – километров на 10, как минимум. Пока это – мечты, но все ждут и надеются на приятные перемены. Ведь если сообщество любителей бега растет, то значит, растет и потребность, и что-то из наших мечтаний обязательно должно сбыться.

Если бегуны не настаивают на революционном строительстве в городе беговых дорожек, то имеются категории людей, для которых проблемы преображения пешеходного пространства города надо решать срочно и постоянно.

Помощник президента Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Вера МОИСЕЕНКО отмечает:

- Владивосток для передвижения инвалидов – сложный город. Для спинальников, которые передвигаются на колясках, очень важно, чтобы уклоны были удобны и не опасны, чтобы не было барьеров на пути, а тротуары были бы соответствующей ширины, чтобы можно было проехать. Такое передвижение должно быть возможным и старым людям, и женщине, толкающей коляску с взрослым сыном-инвалидом. Но иногда прямо посреди тротуара стоит столб, который никак не объехать (тротуар на Инструментальном заводе, к примеру). В других регионах инвалиды при передвижении часто используют ходунки, но у нас это почему-то не приживается. Наверное, у нас это неудобно.

Важно, чтобы при переходе через дорогу для колясочников были нормальные съезды с тротуаров, съезды в районе пешеходных лестниц.

Однако что удобно для одних, то не очень хорошо для других – с потерей зрения. Если для спинальников на тротуарах делаются съезды, то сразу же надо укладывать и активную ребристую тротуарную плитку, которая должна предупреждать плохо видящих людей, что они выходят на дорогу.

Пешеходу нужен свой мост через Золотой Рог

О том, как можно оценивать ситуацию с пешеходным пространством города, и что с ним следует делать, чтобы улучшить, на этот и другие вопросы газеты «Золотой Рог» ответил Валентин АНИКЕЕВ, профессор ДВФУ.

- Можно ли сегодня Владивосток считать комфортным для пешеходов?

- Нет. Значительная часть города, включая его центр, для пешеходов не удобна, прежде всего из-за продольных уклонов улиц и пешеходных путей. Кроме того, многие улицы центра исторически имеют ограниченную ширину по застройке, что создает проблемы для расширения тротуаров, создания площадок для отдыха пешеходов и тому подобного.

- Наши тротуары, пешеходные пути, беговые дорожки, набережные, площади, скверы, тропы - как весь этот комплекс стоит сегодня оценивать?

- Во многих случаях указанные элементы также нельзя признать нормальными из-за сложного рельефа. Кроме того, из-за особенностей финансирования развития города его застройка существенно опережала развитие улично-дорожной сети и общественных пространств. В советское время это было связано с недостатком средств республиканского бюджета для коммунального хозяйства, а в настоящее время инвесторы не заинтересованы в этих «бездоходных» объектах. Возможности же местных органов власти для их строительства явно недостаточны.

- Что можно сказать о качестве наших пешеходных дорог?

- Картина неоднозначная: есть тротуары вполне приличные, в частности, на так называемом «гостевом» маршруте, но большинство их, особенно внутри кварталов и микрорайонов, практически после сдачи строителями становятся заброшенными.

Качество покрытия тротуаров и его устойчивость в нашем климате таковы, что требуют частого ремонта, чем ответственные службы практически не занимаются. Главные причины – их малая ответственность за это, и опять же - нехватка финансов!

- У города есть принятая транспортная схема, которая развивается. А есть ли схема пешеходных связей? Где эти связи, на ваш взгляд, сегодня особенно важно налаживать?

- Транспортная схема выполняется на основе генплана города, а схемы пешеходных связей – в проектах планировки районов, микрорайонов и в проектах застройки. Как правило, такие схемы разных лет разработки у нас имеются, но реализуются далеко не всегда и не в полном объеме из-за нехватки средств. К сожалению, хороший опыт комплексной застройки в городе при едином заказчике, которым был УКС горисполкома, в настоящее время не применяется из-за «рыночных» условий.

- Когда открыли пешеходное движение по Золотому мосту, то им пользовались немногие, но возможность пройти из одной части города в другую была. Теперь ее нет, а стоило бы ее восстановить?

- Золотой мост изначально по проекту не предусматривался для пешеходов. К тому же он совершенно не вписывается в схемы пешеходных связей в центре города. Поэтому попытка бывшего губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО открыть его для пешеходов была дилетантским волюнтаризмом, и его об этом предупреждали, я в том числе.

Для нормальной пешеходной связи между двумя частями центра города, разделенного сегодня бухтой Золотой Рог, в генплане города, разработанном «Приморгражданпроектом» и утвержденном Думой города в 2008 году, было предусмотрено строительство низководного разводного пешеходно-транспортного моста в створе бывшей Комсомольской (Чуркинской) переправы. Соответственно, были разработаны проекты на строительство такого моста, реальные по возможностям города. Пожалуй, они и сейчас вполне реализуемы даже без участия городского бюджета – была бы воля городских властей.

К сожалению, ИТП «ГРАД», занимавшееся внесением последних изменений в генплан городского округа Владивосток, не показал этот мост на чертежах генплана, а врио губернатора, утверждая принимаемые изменения, тоже упустил этот мост из виду.

Вымирающий класс

Если приглядеться внимательно, то пешеход во Владивостоке незаслуженно «вымирает». Его стало меньше. Даже в начале улицы Светланской сегодня по тротуарам можно пройти без толчеи, без которой ранее не обходилось. Наверное, по этой причине никто особо и не протестовал, когда в прошлом году дорогу по этой улице при реконструкции кое-где расширили и «выели» в тротуарах места для небольших парковок. Если бы не возросшее количество туристов, то безлюдье на тротуарах в центре города было бы еще заметнее. Летом же, благодаря им, образуется действительно приличный пешеходный поток в районе набережных.

Пожалуй, с момента создания очень хорошо себя показала пешеходная ул. Фокина – местный «Арбат». Но, наверное, надо подумать и о расширении этой зоны за счет других улиц, и этим улучшить пребывание в центре города и горожан, и туристов.

Наверное, стоит создать сквозные пешеходные пути вдоль Амурского и Уссурийского заливов, где они отсутствуют, чтобы по ним можно было бы пройти от Маяка до Угольной и от Патрокла до игорно-развлекательной зоны в б. Муравьиной. Это было бы ценно, и «копеечно» по сравнению с грандиозными по стоимости автодорожными проектами.

Специалисты предлагают, чтобы пешеходная зона от Корабельной набережной и набережной Цесаревича была продлена вдоль бухты Золотой Рог до пл. Луговой, а от нее – до Золотого моста по южному берегу бухты.

Для пешеходов во Владивостоке многое делается в рамках программ обустройства двориков, строительства и ремонта дорог, обустройства городских общественных пространств и пр. Но по итогам видно, что прорыва в этой проблеме нет, и не предвидится. Городу требуются радикальные меры.