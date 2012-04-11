www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

«Приморский водоканал» осваивает энергосберегающие технологии

11 Апреля 2012, 23:31 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. Более 30 миллионов рублей в 2012 году будет направлено предприятием на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности. Программа, разработанная специалистами КГУП «Приморский водоканал», предусматривает снижение потребления электроэнергии за счёт модернизации оборудования и применения современных технологий.

Так, на трёх водопроводно-насосных станциях во Владивостоке («Днепровская», «Иртышская» и НФС АГУ №2) уже ведётся замена насосного оборудования на менее энергоёмкое. На станциях также устанавливаются гидромуфты, которые будут регулировать режим работы насосов, а значит, снижать энеропотребление.

В июне замена оборудования начнётся ещё на ряде объектов. Это 2 канализационно-насосные и 2 водопроводно-насосные станции во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе. Здесь также будет установлено современное оборудование высокого класса энергетической эффективности.

В течение года на подразделениях «Приморского водоканала» будет установлено 7 новых асинхронных двигателей. Они обладают высокой надёжностью и при этом потребляют электроэнергии на 7 процентов меньше тех, что используются сегодня. Каждый час один такой двигатель будет экономить 44 киловатта. В денежном выражении это более 1,5 миллиона рублей в год.

Также на предприятии реализуются мероприятия по энергосбережению, объём финансирования на 2012 год – 93 миллиона рублей. Использование светодиодных светильников и энергосберегающих ламп, установка приборов учёта и перекладка водопроводных сетей позволят снижать потери воды и потребление электроэнергии.

Одно из главных мероприятий по энергосбережению – разработка и внедрение информационной системы «Гидрограф». Она позволит создать гидравлическую модель водопроводной сети предприятия, а значит - корректно планировать перекладку сетей, совершенствовать гидравлический режим, эффективно снижать потери воды, рассчитывать оптимальное давление в трубах и с минимальными отключениями локализовать аварии.

«Золотой Рог».

Автор: КГУП "Приморский водоканал"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru