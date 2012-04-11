«Приморский водоканал» осваивает энергосберегающие технологии

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. Более 30 миллионов рублей в 2012 году будет направлено предприятием на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности. Программа, разработанная специалистами КГУП «Приморский водоканал», предусматривает снижение потребления электроэнергии за счёт модернизации оборудования и применения современных технологий.

Так, на трёх водопроводно-насосных станциях во Владивостоке («Днепровская», «Иртышская» и НФС АГУ №2) уже ведётся замена насосного оборудования на менее энергоёмкое. На станциях также устанавливаются гидромуфты, которые будут регулировать режим работы насосов, а значит, снижать энеропотребление.

В июне замена оборудования начнётся ещё на ряде объектов. Это 2 канализационно-насосные и 2 водопроводно-насосные станции во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе. Здесь также будет установлено современное оборудование высокого класса энергетической эффективности.

В течение года на подразделениях «Приморского водоканала» будет установлено 7 новых асинхронных двигателей. Они обладают высокой надёжностью и при этом потребляют электроэнергии на 7 процентов меньше тех, что используются сегодня. Каждый час один такой двигатель будет экономить 44 киловатта. В денежном выражении это более 1,5 миллиона рублей в год.

Также на предприятии реализуются мероприятия по энергосбережению, объём финансирования на 2012 год – 93 миллиона рублей. Использование светодиодных светильников и энергосберегающих ламп, установка приборов учёта и перекладка водопроводных сетей позволят снижать потери воды и потребление электроэнергии.

Одно из главных мероприятий по энергосбережению – разработка и внедрение информационной системы «Гидрограф». Она позволит создать гидравлическую модель водопроводной сети предприятия, а значит - корректно планировать перекладку сетей, совершенствовать гидравлический режим, эффективно снижать потери воды, рассчитывать оптимальное давление в трубах и с минимальными отключениями локализовать аварии.

«Золотой Рог».