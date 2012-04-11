Ещё 300 стеклопластиковых крышек на люки установлено во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. КГУП «Приморский водоканал» продолжает установку стеклопластиковых крышек на технологические колодцы. Партия из 500 изделий, поступившая на предприятие в начале марта, подходит к концу – за месяц сотрудники предприятия установили более 300 крышек.

Напомним, использовать крышки из композитных материалов на предприятии стали в 2011 году. Тогда «Приморский водоканал» начал обслуживать инженерные коммуникации на территории Владивостока и столкнулся с проблемой воровства традиционных чугунных крышек.

В качестве эксперимента бала заказана пробная партия крышек из композитных материалов. Все они были установлены в разных районах города: тяжелые крышки – на проезжей части, а облегчённый вариант – на тротуарах и придомовых территориях. До сегодняшнего дня ни одного факта краж таких крышек не зафиксировано, они выдержали нагрузку. В том числе в условиях особенно холодной зимы.

Со временем таких крышек во Владивостоке будет больше. Недавно размещён заказ ещё на 1000 изделий, которые будут устанавливаться взамен украденных или пришедших в негодность крышек. Это позволит обеспечить сохранность сложных подземных коммуникаций и безопасность людей.

P.S. В центре европейских городов до сих пор можно видеть старинные чугунные крышки. Они стали неотъемлемой частью историко-архитектурного ландшафта, теми мелочами, из которых складывается достоверная картинка прошлого. В любом случае, на мощёном тротуаре чугун смотрится более благородно, чем такой практичный и удобный стеклопластик.

«Золотой Рог».