Во Владивостоке вскоре будет открыто еще одно консульское учреждение

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. 11 апреля глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел протокольную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики в Российской Федерации Хорхе Пересом Альварадо.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов и начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владимир Сапрыкин.

Это первое посещение столицы Приморья послом Доминиканы, однако в ходе встречи выяснилось, что Хорхе Перес Альварадо достаточно хорошо знаком с историей российского Дальнего Востока и ролью первого губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского в основании Владивостока. Кстати, одно из высших образований Альварадо получено в 1986 году сразу на двух факультетах - международного права и филологии Киевского государственного университета, что предопределяет его блестящее владение русским языком, на котором шла его беседа с главой Владивостока.

Хорхе Перес Альварадо, который является также дуайеном дипломатического корпуса стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря в России, отметил большую роль в развитии многосторонних взаимовыгодных отношений предстоящего летом нынешнего года во Владивостоке первого Фестиваля латиноамериканской культуры и планируемого открытия в столице Приморья Центра Латинской Америки. Он также выступил с инициативой заключения договора о побратимских отношениях Владивостока с одним из городов Доминиканской Республики.

Игорь Пушкарёв познакомил посла Доминиканской Республики с ходом подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012, а также перспективами развития столицы Приморья. В ходе встречи также были обсуждены детали предстоящего открытия во Владивостоке почетного консульства Доминиканской Республики, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».