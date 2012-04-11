Во Владивосток доставили последний блок моста через Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. Строительство моста через бухту Золотой Рог вышло на финишную прямую – во Владивосток 10 апреля на транспортном понтоне «Катя» из Находки во Владивосток доставлена замковая панель, шириной 7 метров, для стыковки двух сторон моста через бухту Золотой Рог, сообщает корреспондент ИА "Приморье24".

Замковая панель весом всего 160 тонн (для сравнения: вес других панелей доходит до 230-260 тонн) была изготовлена на Находкинском судоремонтном заводе и вечером 10 апреля доставлена в порт Владивостока. Сейчас украшенная флажками панель лежит недалеко от моста в ожидании стыковки, которая, по предварительным данным, произойдет 15 апреля.

Сегодня на мосту завершается натяжение вант, расстояние между двумя сторонами перехода составляет всего семь метров. После того как обе части будут соединены, мостовикам предстоит еще очень много работы: нанесение дорожного покрытия (здесь будет шесть полос для автотранспорта), монтаж освещения, но самое главное – это большая программа испытаний. Этот мост будет не только автомобильным, на пилонах установят приборы аэронавигации и комплекс слежения за судоходством.

Как ожидается, горожане смогут проехаться по новому мосту до конца этого лета.

«Золотой Рог».