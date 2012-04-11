Во Владивостоке открылся ещё один большой детский сад

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ZRPRESS. 9 апреля, глава Владивостока Игорь Пушкарёв открыл современный детский сад "Катерок" в жилом микрорайоне Снеговая Падь. Это дошкольное учреждение уже третье по счету в новом микрорайоне. Садик построен по тому же проекту, что и его предшественники - "Тигрёнок" и "Светлячок", распахнувшие свои двери для малышей в прошлом году. Новый детский сад "Катерок" примет ещё 240 ребятишек.

"С открытием детского сада "Катерок" частично решится проблема с очередью в детские сады, ведь в этот сад будут принимать не только детей военнослужащих, но и ребятишек из других районов города, стоящих на очереди", - отметил глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

Отделочные работы в дошкольном учреждении проведены по самым современным требованиям, на стенах появились красочные рисунки. Каждый из таких рисунков разрабатывался совместно с детскими психологами. Примечательно, что в новом дошкольном учреждении прослеживается единая тематика - морская, а у каждой группы есть своё название - "Рыбки", "Крабики", "Осьминожки", "Морячки" и "Черепашки".

Группы оборудованы мебелью, игрушками и техникой. В учреждении установлены большие витражные окна. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света. Для самых маленьких воспитанников на первом этаже уложены теплые полы.

На территории возле детского сада строители возвели деревянные беседки для прогулок, установили качели и горки. В уровне второго этажа есть выходы на прогулочные террасы с леерными ограждениями для безопасности ребят.

В садике оборудована музыкальная комната для развития маленьких талантов и зал для занятий физкультурой. На торжественном открытии учреждения мэр Владивостока вручил заведующей садом Виктории Кузиной в подарок комплект спортивного инвентаря. Глава города Игорь Пушкарёв отметил, что упор в саду будет сделан на оздоровление детей, так как сегодня многие малыши приходят со слабым здоровьем. Для этого здесь построен и бассейн.

Все строительные работы проводились под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва, который регулярно бывал на стройке с целью проверок и оказания организационной помощи.

Напомним, микрорайон Снеговая Падь строится как для уволенных в запас, так и для действующих военнослужащих Тихоокеанского флота, Дальневосточного военного округа, других силовых ведомств, причем люди приезжают сюда со всего Дальневосточного региона. Социальную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы и спортивный комплекс - возводят городские власти, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».