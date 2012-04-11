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Водителей на владивостокские MANы отбирают по конкурсу

11 Апреля 2012, 14:08 | Владивосток

Во Владивосток прибыли 18 пассажирских автобусов с конвейера всемирно известной немецкой марки MAN. После регистрации они пополнят парк муниципального пассажирского автотранспорта столицы Приморья. Как рассказал директор муниципального предприятия ВПОПАТ-1 Артемий КРАВЦОВ, к их встрече подготовлены крытые стояночные боксы, пункты технического осмотра и профилактического ремонта. Прошел и конкурс, в результате которого право на управление новыми автобусами получили лучшие водители предприятия.

Напомним, что задачу возрождения муниципального пассажирского транспорта поставил глава краевого центра Игорь ПУШКАРЁВ со времени своего избрания на пост главы в мае 2008 года. В муниципальную собственность были возвращены помещения автотранспортного предприятия, началась закупка автобусов. Сейчас парк муниципального пассажирского транспорта составляет 67 единиц - 52 MANа, 14 КАВЗов российской сборки и один корейский Hyundai, купленный в прошлом году на средства ВПОПАТ-1. Новые MANы - всегда чистые, удобные курсируют по городу, как часы.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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