У Владивостока будет свой питомник растений

С каждым годом внимание городских властей к зеленому облику краевого центра ощутимо увеличивается. Следующим шагом к озеленению города станет создание муниципального питомника для выращивания растений, о создании которого объявил глава города Игорь ПУШКАРЕВ на встрече с сотрудниками Ботанического сада.

С предложением поставлять проростки растений, а также оказывать научное сопровождение на всех стадиях воспроизводства саженцев выступили сами сотрудники сада-института ДВО РАН. Здесь располагается лаборатория клонального микроразмножения, поэтому ученым под силу в очень короткие сроки увеличить количество растений любого сорта.

Как рассказал директор Ботанического сада-института Павел КРЕСТОВ, необходимость создания питомника назрела. Питомники, заложенные и эффективно работавшие в советское время, закрылись во время перестройки, а частные исчерпали возможности уже в первый год активного проведения работ по озеленению города. Они не могут справиться с заказами даже на 3-5 тысяч саженцев, поэтому нужен муниципальный питомник, который бы работал исключительно на Владивосток.

Игорь Пушкарев в ходе встречи с коллективом сада предположил расположить питомник в Надеждинском районе, с главой которого уже ведутся переговоры о выделении земли. Городские власти рассматривают и другие предложения Ботанического сада – создание музея Уссурийской тайги, проведение акции «День Рододендрона» и проект «Экологический дом», направленные на воспитание у детей бережного отношения к природе.

- Сейчас над «зеленым лицом» Владивостока работают настоящие профессионалы, которые знают как нужно формировать насаждения в наших в общем-то суровых климатических условиях, - отметил прогресс в озеленении города Павел Крестов. - Иная ситуация складывается на острове Русском. Мы и местные специалисты не привлекались к экспертизе проектов озеленения острова. Однако, судя по тому, что продолжается высадка крупных деревьев, взятых из леса, благоприятный прогноз зеленых насаждений места проведения саммита дать практически невозможно. Сейчас, когда все разумные сроки для озеленения давно прошли, важно не просто вкопать растение лишь на время саммита, а продемонстрировать трогательное отношение к профессионально высаженному молодому и здоровому деревцу.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».