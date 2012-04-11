Во Владивостоке ведется строительство Божьей волей

Спасо-Преображенский Кафедральный собор, что строится около центральной площади краевого центра, будет самым высоким храмом в Приморье высотой в 70 метров. Собор планируется увенчать пятью золотыми куполами.

Твердых сроков в этом строительстве не предусмотрено, поскольку заведомо не предполагалось стабильного источника финансирования. В епархии замечают, что «на все воля Божия». Однако, кроме нее строительство нуждается в воле пожертвователей.

Сбору пожертвований на православный собор и посвятили совещание в администрации Приморья. «Мы благодарны всем, кто жертвует на строительство храма. Конечно, он в любом случае будет достроен, пусть даже за 2-3 года. Но хотелось бы, чтобы уже к саммиту были возведены стены кафедрального собора и купола», - цитирует слова первого вице-губернатора края Александра КОСТЕНКО агентство Primamedia.

Стоимость работ на 1 апреля 2012 года оценивалась в более чем в 1,2 млрд рублей.

«Золотой Рог».