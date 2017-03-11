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Во Владивостоке жестко поговорили о благотворительности
В молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) на прошедшей неделе прошла дискуссия «Как работает современная благотворительность», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
О том, что Владивосток не без добрых людей, можно было убедиться, посетив дискуссию, развернувшуюся в библиотеке «БУК». Спикеры и небезразличные к данной проблеме слушатели обсудили, как обстоят дела с благотворительностью в Приморье, какие сегодня существуют проблемы, а также поделились личным опытом.
Среди спикеров был Владимир ШВЕДОВ, представитель московского фонда «Нужна помощь» и руководитель информационного отдела портала «Такие дела». Он рассказал, как сегодня функционирует столичная организация, целью которой является популяризация волонтерства и благотворительности: «Когда фонд начинал свою деятельность, это был 2013-2014 год, мы собирали около миллиона рублей ежегодно. Потом нашему директору пришла в голову идея создать информационный портал, который получил название «Такие дела». И за счет вот этой «спайки» современного социального СМИ и благотворительного фонда, мы смогли приумножить свои силы настолько, что уже в 2016 году собрали сто миллионов рублей. Это очень большие цифры. И все деньги, которые собираются фондом, мы переводим непосредственно тем или иным организациям.
Фонд «Нужна помощь» занимаемся поддержкой проектов по всей стране. «Неважно, маленькие или крупные организации. Их задача - подать заявку, - рассуждает Владимир Шведов. - Наш экспертный совет их рассматривает и принимает решение - брать или нет. Если проект получил одобрение, то дальше, не без помощи журналистов, занимаемся написанием текстов, репортажей, колонок и так далее. Другими словами, освещаем работу тех или иных организаций, помогаем собирать им деньги».
Вторым спикером стал Геннадий АНТРОПОВ, организатор некоммерческой организации «Благое дело». Заниматься благотворительностью его побудила личная история. «У меня родился ребенок инвалид. Сегодня он в седьмом классе, хорошо развивается, - поясняет Геннадий. - Повторюсь, не стал бы этим заниматься, если бы не семейные обстоятельства. Дело в том, что, когда рождается в семье такой малыш, ты понимаешь, что сначала его нужно вытянуть, потом надо создать ему среду, найти друзей… К сожалению, у нас в России это не работает. Я знаю, что до 18 лет ребенок еще что-то получает, потом - он никому не нужен».
На повестку дня стал вопрос и о привлечении в благотворительность молодежи, которая в последние дни не правильно трактует понятие «волонтер». Геннадий Антропов признается, что молодых людей, занятых этим делом, становится все меньше. «Меня огорчает тот факт, что вся молодежная политика в России сводится к событийности. То есть поскакали, шариками помахали - вот и все мероприятие. А про человека, что изо дня в день занимается с теми же детьми - инвалидами, никакой информации нет. Он вроде как ничего не делает. Это не освящается. Понимаете, у нас «событийка» все перевешивает», - признается организатор «Благого дела».
Другая сложность, с которой могут столкнуться благотворительные организации - официальные документы. На примере фонда помощи хосписам Приморского края, Марина Казакова поделилась своим опытом оформления документов, без которых хоспис Владивостока имеет пока что призрачные очертания. «Хоспис должен быть расположен в санитарной зоне, то есть в пригороде или закрытом городском месте. Самое главное - там должно быть уютно, ведь хоспис - это не дом, где люди умирают. Хоспис - это место, где люди ЖИВУТ», - делится своими переживаниями спикер.
«Что интересно, год от года, пожертвование в НКО растут, - резюмирует Владимир Шведов. - Если два года назад в России только 9% людей жертвовали в различные организации, то сегодня - это 12%. И эти суммы, сто - двести рублей, реально складываются в огромные деньги, которые позже идут на спасение жизней». Спикер подчеркивает, что на сегодняшний день главная задача - это привлечь людей, рассказать, что пожертвование - это важно. К сожалению, в нынешнем обществе сложился такой стереотип, что благотворительность - своего рода примитивный процесс перевода денег от одного лица другому. «Это не правильно по одной простой причине - контроль. Кто знает, куда реально идут деньги. Куда лучше, если человек, столкнувшись с трудностью, будет не напрямую обращаться к аудитории, а пойдет в организацию, которая, в свою очередь, сможет собрать деньги. Отчетность, прозрачные действия - вот их главный плюс. Эти организации - вполне нормальное явление. Они берут на себя часть функций, с которым государство, может быть, не справляется», - поясняет Владимир Шведов. Исходя из этого, осталось дело за малым - рассказать о деятельности этих организаций, путем привлечения массового СМИ и других площадок.
Юлия ИЛЬС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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