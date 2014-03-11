Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый детский сад во Владивостоке построят на Интернациональной
На улице Интернациональной, 50 во Владивостоке началось строительство детского сада на 300 мест. Одновременно с ним в городе возводятся еще два муниципальных детсада, а по трем адресам ведется проектирование.
Трехэтажное здание детского сада на ул. Интернациональной, 50 было построено полвека назад. В годы демографического кризиса его отдали в частные руки. За право вернуть дошкольное учреждение в муниципальную собственность администрация Владивостока судилась несколько лет. А так как арендаторы не проводили в здании капитального ремонта, то сегодня о предстоящей реконструкции приходится говорить как о полноценной стройке.
В здании будет проведена полная перепланировка, расширены лестничные клетки. В цокольном этаже запланированы административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже разместятся шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы. На втором будут восемь групп и кабинет логопеда.
Из-за нехватки территории вокруг самого учреждения в проекте предусмотрена специальная кровля с ограждениями и навесами, которая по сути представляет из себя большие прогулочные зоны. Это решение архитекторов заменит малышам детские площадки.
Детские сады на Русской, 53 и Баляева, 48 начали возводить еще в прошлом году. Сейчас работы находятся в завершающей стадии.
Детсад на Русской возводится по точно такому же проекту, как и детсады в Снеговой Пади. Три этажа, бассейн, спортивный и музыкальный залы, на уровне второго этажа - большие витражные окна от пола до потолка. Благодаря таким окнам в группах будет много солнечного света. На территории детского сада будет 12 игровых площадок с теневыми навесами и современными игровыми комплексами. И уже в этом полугодии детский сад примет 240 малышей.
Трехэтажный садик на Баляева, 48 рассчитан на шесть групп, а это 160 мест. В нем предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.
В стадии проектирования - детсады на Магнитогорской, 6, Ковальчука, 26 и Терешковой, 5а (район Чуркина), но открыть их планируется уже в этом году. Таким образом, в 2014 году во Владивостоке появится шесть новых детских садов, что позволит обеспечить путевками более тысячи владивостокских малышей.
Напомним, что все эти объекты строятся по городской программе «Развитие образования города Владивостока на 2014-2018 годы». Глава города Игорь ПУШКАРЕВ особо подчеркивает, что намерен и впредь продолжать строительство садиков, пока вопрос с очередью в детские сады Владивостока не будет полностью закрыт. Никогда ранее эта проблема не поднималась и не решалась ни одним руководителем города.
Еще 5-10 лет назад город только терял дошкольные учреждения, здания были проданы и сданы в аренду. Теперь детсады открываются один за другим, что позволило сократить очередь в детские сады почти втрое. Сегодня все дети от 4 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах. К примеру, только в прошлом году во Владивостоке распахнули свои двери сразу семь детсадов.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
- Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском
- Во Владивостокский цирк можно будет попасть прямо с набережной Цесаревича
- Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза
Новости раздела
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
/