Новый детский сад во Владивостоке построят на Интернациональной

На улице Интернациональной, 50 во Владивостоке началось строительство детского сада на 300 мест. Одновременно с ним в городе возводятся еще два муниципальных детсада, а по трем адресам ведется проектирование.

Трехэтажное здание детского сада на ул. Интернациональной, 50 было построено полвека назад. В годы демографического кризиса его отдали в частные руки. За право вернуть дошкольное учреждение в муниципальную собственность администрация Владивостока судилась несколько лет. А так как арендаторы не проводили в здании капитального ремонта, то сегодня о предстоящей реконструкции приходится говорить как о полноценной стройке.

В здании будет проведена полная перепланировка, расширены лестничные клетки. В цокольном этаже запланированы административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже разместятся шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы. На втором будут восемь групп и кабинет логопеда.

Из-за нехватки территории вокруг самого учреждения в проекте предусмотрена специальная кровля с ограждениями и навесами, которая по сути представляет из себя большие прогулочные зоны. Это решение архитекторов заменит малышам детские площадки.

Детские сады на Русской, 53 и Баляева, 48 начали возводить еще в прошлом году. Сейчас работы находятся в завершающей стадии.

Детсад на Русской возводится по точно такому же проекту, как и детсады в Снеговой Пади. Три этажа, бассейн, спортивный и музыкальный залы, на уровне второго этажа - большие витражные окна от пола до потолка. Благодаря таким окнам в группах будет много солнечного света. На территории детского сада будет 12 игровых площадок с теневыми навесами и современными игровыми комплексами. И уже в этом полугодии детский сад примет 240 малышей.

Трехэтажный садик на Баляева, 48 рассчитан на шесть групп, а это 160 мест. В нем предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.

В стадии проектирования - детсады на Магнитогорской, 6, Ковальчука, 26 и Терешковой, 5а (район Чуркина), но открыть их планируется уже в этом году. Таким образом, в 2014 году во Владивостоке появится шесть новых детских садов, что позволит обеспечить путевками более тысячи владивостокских малышей.

Напомним, что все эти объекты строятся по городской программе «Развитие образования города Владивостока на 2014-2018 годы». Глава города Игорь ПУШКАРЕВ особо подчеркивает, что намерен и впредь продолжать строительство садиков, пока вопрос с очередью в детские сады Владивостока не будет полностью закрыт. Никогда ранее эта проблема не поднималась и не решалась ни одним руководителем города.

Еще 5-10 лет назад город только терял дошкольные учреждения, здания были проданы и сданы в аренду. Теперь детсады открываются один за другим, что позволило сократить очередь в детские сады почти втрое. Сегодня все дети от 4 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах. К примеру, только в прошлом году во Владивостоке распахнули свои двери сразу семь детсадов.