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Во Владивостоке спустили всех собак

11 Марта 2013, 11:06 | Владивосток

В Приморском крае состоялась уже 12-я выставка собак всех пород «ЗООЭКСПО Владивосток».

В приморской столице, а точнее в цехе №2 «Дизайн–фабрики «Заря», прошла выставка собак всех пород «ЗООЭКСПО Владивосток». Около 800 собаководов привезли своих питомцев 130 пород практически со всей страны.

Это и не удивительно, ведь «ЗООЭКСПО Владивосток» проводится вот уже 12 год подряд, а ее победителю присваивается титул «Чемпион российской кинологической федерации». По словам международного судьи и председателя Приморского краевого клуба служебного собаководства Олега Янчева, на выставке самой популярной породой стали  лабрадоры, ротвейлеры и йоркширские терьеры. В число редких или малочисленных пород вошли немецкий вахтельхунд, кламбер-спаниель и японская сиба-ину. Кстати, для того, чтобы собака удостоилась наивысшего балла, жюри должно учесть более 178 пунктов критериев.

Евгений СИДОРОВ, фото Игоря КРАВЦА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Дизайн–фабрики «Заря  выставка собак 



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