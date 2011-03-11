Подарки: приближение праздника – отличный повод проявить фантазию

Стильные рамки для фотографий, декоративные шкатулки для украшений, ажурные косметички – и это лишь малая часть товаров, которые внушат уверенность растерявшемуся мужчине. Можно даже сделать подарок своими руками, благо Интернет сейчас переполнен различными мастер-классами по рукоделию. В создании авторских украшений, игрушек, кофейных ваз и подушек от мужчины потребуется только терпение, усидчивость и желание удивить свою любимую.

Если возиться с клеем не хочется, а душа все равно просит подарка ручной работы, можно заглянуть в магазин «Карманный заяц», где представлены авторские вещи на любой случай. Несмотря на свой юный возраст («Карманному зайцу» недавно исполнился год), магазин уже приобрел большую популярность среди жителей города. Ведь, как говорят сами продавцы, на полках представлены не просто подарки, а искусство. Человеку может понравиться игрушка уже тем, как она на него посмотрела.

При кажущемся на первый взгляд однообразии ассортимента найти исключительный подарок во Владивостоке все же можно. Взять хотя бы популярный среди жителей города магазин «Красный куб». Перемещаясь вдоль ярких стеллажей по направлению к кассе, можно десять раз поменять содержимое своих рук. Или потратить на выходе значительно больше, чем планировалось. В любом случае, даже без небольшого подарка любимой женщине (а может, и себе) уйти отсюда сложно.

Так же непросто покинуть магазин бижутерии и сувениров «Перламутр», здесь с выбором подарка помогут определиться приветливые продавцы. Ваше внимание они обратят на стенды со всевозможными украшениями. Лично меня привел в восторг ассортимент второго этажа магазина: аппетитные полотенца-пирожные и забавные повязки на глаза для сна «Miss is sleeping».

Делая ставку на эмоциональную составляющую подарка, галерея La Paosa предлагает посмотреть на классический набор с нестандартной стороны. Здесь составляют праздничные букеты из цветов и конфет. Любительнице сладкого придутся по вкусу и традиционные сладости – плитки элитного шоколада, шкатулки с леденцами и коробки с печеньем. Большой выбор сортов кофе и чая понравится ценительнице напитка бодрости.

Интернет-магазины всегда под рукой. Например, интернет-магазин парфюмерии, где можно заказать подарок на любой случай.



«ЗР» уже неоднократно рассказывал об интернет-магазине подарков-впечатлений «Дареный Конь». В его ассортименте вы не увидите привычные мягкие игрушки, парфюмерию или косметику. В магазине можно «приобрести» релаксацию в фитобочке, мастер-класс японской кухни, урок верховой езды, а также Один день из жизни принцессы, свидание на воздушном шаре и даже полет над стройками саммита АТЭС-2012 и многое другое. По словам директора интернет-магазина Алексея Юрьева, к подобной затее его привел личный опыт: он не смог найти ничего подобного в городе, когда захотел организовать для друга урок фехтования. Теперь Алексей дарит жителям города уникальную возможность не просто удивить любимого человека, а поразить в самое сердце.

- Мы решаем проблемы денег, сил и времени в организации оригинальных подарков на высоком уровне, - объяснил Алексей Сергеевич, - ведь это не так просто, как кажется. От своих клиентов мы требуем минимум усилий – подарить праздничный конверт с сертификатом. Остальное – наша работа.

- Мне кажется, часто мы стремимся удивлять ради своего собственного удивления, - рассказал директор магазина вещей и подарков ручной работы «Карманный заяц» Евгений Мамаев. – Хороший рецепт подарка это: понять, что по-настоящему порадует любимого человека, и всеми силами стремиться найти или сделать это, чтобы рассказать о своих чувствах.