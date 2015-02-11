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Спикер Законодательного Собрания Приморья стал президентом
Президентом Ассоциации выпускников ДВФУ избран спикер краевого парламента Виктор Горчаков, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.
Такое решение было принято единогласно участниками отчетно-перевыборного собрания межрегиональной общественной организации, прошедшего в кампусе Дальневосточного федерального университета. Созданная в сентябре 2013 года неравнодушными и инициативными людьми Ассоциация выпускников ДВФУ провела серьезную организационную работу, обобщив опыт российских и зарубежных коллег. Поэтому ее деятельность на подготовительном этапе была признана на конференции удовлетворительной.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, бывший студент и аспирант, затем руководитель ДВГУ, а сегодня преподаватель федерального университета, поблагодарил за оказанное доверие. «Мне небезразлична судьба ДВФУ, всего того, что здесь начато, - отметил он. - У всех вузов, влившихся в Дальневосточный федеральный университет, есть богатые и замечательные традиции, носителями которых являются выпускники. И эти традиции надо развивать, объединять и усиливать».
По мнению Виктора Горчакова, Ассоциация выпускников, с одной стороны, – серьезный инструмент укрепления авторитета ДВФУ, а с другой - реальная помощь в развитии края. «За время своего существования вузы создали довольно мощную научно-техническую интеллигенцию, опыт и потенциал которой необходимо использовать для развития региона, - считает спикер краевого парламента. - В условиях санкций приходится полагаться на собственные силы, а это и есть армия выпускников вузов. И поиск путей, как задействовать эти силы для созидания, думаю, - одна из первоочередных задач нашей Ассоциации».
Подробнее об Ассоциации выпускников ДВФУ на странице http://www.dvfu.ru/web/association
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