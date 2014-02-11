Жители Владивостока выставят счета Генпрокуратуре

Генпрокуратуру РФ попросили изучить квитанции, получаемые горожанами за содержание и текущий ремонт

Ситуация с «двойными» квитанциями за услуги по ремонту и содержанию жилья во Владивостоке на неделе получила свое развитие. Проблемой занялись все: депутаты, чиновники, прокуратура. Итогом стало обращение в суд с требованием запретить УК во главе с небезызвестным Вадимом ГЛАЗУНОВЫМ выставлять квитанции, однако об определенности в будущем коммунального скандала говорить рано: «управляйки» продолжают судиться друг с другом за название, а горожане по-прежнему не застрахованы от новых случаев дублирования квитанций.

На неделе депутаты городской думы, вышедшие с каникул, провели заседание комитета по городскому хозяйству. Главным стал вопрос о ситуации с двойными квитанциями, которые на протяжении нескольких месяцев получают владивостокцы.

- Мы хотим понять, как жители могут противостоять этой ситуации. Без производства всяких работ выписано 60 тыс. квитанций на сумму 109 млн руб. Кроме того, мы знаем, что на дома «заходит» еще одна компания, создаются правовые условия для выпуска новых квитанций. Можно предположить, что меры, которые предпринимаются правоохранительными органами, неэффективны и недостаточны, - считает председатель комитета по городскому хозяйству Николай ГОЛОЯД.

Жильцы порядка 500 домов - в основном во Фрунзенском районе Владивостока - получают квитанции как от ООО «НП УК Эгершельд», которым руководит Анатолий СЛАУТЕНКО, так и НП «УК Эгершельд» во главе с бывшим депутатом гордумы Вадимом ГЛАЗУНОВЫМ. Схожесть названий ставит большинство собственников жилья в тупик, а «Эгершельд» Глазунова в судебном порядке пытается запретить оппонентом использовать хорошо знакомое собственникам жилья название УК. Суд первой инстанции принял решение в пользу Глазунова, но в силу оно пока не вступило: в начале марта должно состояться рассмотрение апелляции, поданной «Эгершельдом» Слаутенко.

- На переговоры они не идут. Нами были направлены запросы в адрес обеих организаций о том, какие дома им принадлежат. Документы прислал только Слаутенко, - доложил депутатам вице-мэр Владивостока Сергей ЧЕРКАСОВ. – Обе компании утверждают, что они обслуживают жилой фонд, но договоры на утилизацию мусора представил только «Эгершельд» Слаутенко. Мы сделали запрос по обслуживанию лифтового хозяйства в Ростехнадзор, но они такой информацией не обладают.

По словам начальника управления содержания жилфонда администрации Владивостока Григория ПЕЙХВАССЕРА, проведенная УСЖФ проверка также показала, что мусор на мусоросжигающий завод привозят сотрудники компании, возглавляемой Слаутенко.

Но вмешаться в спор двух УК, по словам Черкасова, мэрия не может. Компаниям предложено осуществлять расчеты через МУП РКЦ. По мнению чиновников, это позволит установить легитимность той или иной компании. Однако принудить компании принимать плату за свои услуги через Рассчетно-кассовый центр никто не вправе.

Тем временем, как уточнил Григорий Пейхвассер, «Эгершельд» Глазунова уже получил по «двойным» квитанциям несколько десятков тысяч рублей от собственников жилья. Администрация наладила контакт с почтой и Сбербанком, чтобы последние не принимали плату по квитанциям НП «УК Эгершельд», но, как выяснилось, разобраться в тонкостях жилищно-коммунальных отношений смогли не все.

- Я живу в доме на Часовитина, у нас тоже случились двойные квитанции. Недавно пыталась оплатить квитанцию, которую выставил «Эгершельд» Слаутенко, но на почте так и не смогли разобраться, по квитанции какой компании взимать плату. В итоге жители не оплачивают ни той, ни другой компании. В этой ситуации остается ждать, когда компании разберутся между собой, а пока просто откладывать деньги, - рассказала депутат Людмила ТАРАН.

Депутаты посчитали, что полиция и прокуратура не стремятся как-то повлиять на ситуацию.

- Ситуация складывается так, что каждый сидит в своем окопе и отчитывается о принятых мерах. Но, по сути, люди нагло продолжают делать свое дело: зашел – выпустил – собрал – ушел, - возмутился Николай Голояд. – Нужно не письмами обмениваться, а работать.

5 февраля мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ на заседании городского совета по ЖКХ поручил специалистам встретиться с жителями, чтобы проконсультировать их, какие заявления в прокуратуру им необходимо подготовить. Тем временем прокуратура уже успела отчитаться о первых результатах проверки по ранее поступившим заявлениям: во Фрунзенский районный суд в интересах неопределенного круга лиц прокурор подал исковое заявление с требованиями признать действия НП «УК «Эгершельд» незаконными, а также возложить обязанности по запрету направления таких квитанций.

В свою очередь, депутаты Думы Владивостока решили вернуться к изучению ситуации на этой неделе. В случае, если принимаемые на местном уровне меры не дадут никакого эффекта, народные избранники хотят обратиться в Генеральную прокуратуру РФ и в центральный аппарат МВД.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.