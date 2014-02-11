Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Владивостока выставят счета Генпрокуратуре
Генпрокуратуру РФ попросили изучить квитанции, получаемые горожанами за содержание и текущий ремонт
Ситуация с «двойными» квитанциями за услуги по ремонту и содержанию жилья во Владивостоке на неделе получила свое развитие. Проблемой занялись все: депутаты, чиновники, прокуратура. Итогом стало обращение в суд с требованием запретить УК во главе с небезызвестным Вадимом ГЛАЗУНОВЫМ выставлять квитанции, однако об определенности в будущем коммунального скандала говорить рано: «управляйки» продолжают судиться друг с другом за название, а горожане по-прежнему не застрахованы от новых случаев дублирования квитанций.
На неделе депутаты городской думы, вышедшие с каникул, провели заседание комитета по городскому хозяйству. Главным стал вопрос о ситуации с двойными квитанциями, которые на протяжении нескольких месяцев получают владивостокцы.
- Мы хотим понять, как жители могут противостоять этой ситуации. Без производства всяких работ выписано 60 тыс. квитанций на сумму 109 млн руб. Кроме того, мы знаем, что на дома «заходит» еще одна компания, создаются правовые условия для выпуска новых квитанций. Можно предположить, что меры, которые предпринимаются правоохранительными органами, неэффективны и недостаточны, - считает председатель комитета по городскому хозяйству Николай ГОЛОЯД.
Жильцы порядка 500 домов - в основном во Фрунзенском районе Владивостока - получают квитанции как от ООО «НП УК Эгершельд», которым руководит Анатолий СЛАУТЕНКО, так и НП «УК Эгершельд» во главе с бывшим депутатом гордумы Вадимом ГЛАЗУНОВЫМ. Схожесть названий ставит большинство собственников жилья в тупик, а «Эгершельд» Глазунова в судебном порядке пытается запретить оппонентом использовать хорошо знакомое собственникам жилья название УК. Суд первой инстанции принял решение в пользу Глазунова, но в силу оно пока не вступило: в начале марта должно состояться рассмотрение апелляции, поданной «Эгершельдом» Слаутенко.
- На переговоры они не идут. Нами были направлены запросы в адрес обеих организаций о том, какие дома им принадлежат. Документы прислал только Слаутенко, - доложил депутатам вице-мэр Владивостока Сергей ЧЕРКАСОВ. – Обе компании утверждают, что они обслуживают жилой фонд, но договоры на утилизацию мусора представил только «Эгершельд» Слаутенко. Мы сделали запрос по обслуживанию лифтового хозяйства в Ростехнадзор, но они такой информацией не обладают.
По словам начальника управления содержания жилфонда администрации Владивостока Григория ПЕЙХВАССЕРА, проведенная УСЖФ проверка также показала, что мусор на мусоросжигающий завод привозят сотрудники компании, возглавляемой Слаутенко.
Но вмешаться в спор двух УК, по словам Черкасова, мэрия не может. Компаниям предложено осуществлять расчеты через МУП РКЦ. По мнению чиновников, это позволит установить легитимность той или иной компании. Однако принудить компании принимать плату за свои услуги через Рассчетно-кассовый центр никто не вправе.
Тем временем, как уточнил Григорий Пейхвассер, «Эгершельд» Глазунова уже получил по «двойным» квитанциям несколько десятков тысяч рублей от собственников жилья. Администрация наладила контакт с почтой и Сбербанком, чтобы последние не принимали плату по квитанциям НП «УК Эгершельд», но, как выяснилось, разобраться в тонкостях жилищно-коммунальных отношений смогли не все.
- Я живу в доме на Часовитина, у нас тоже случились двойные квитанции. Недавно пыталась оплатить квитанцию, которую выставил «Эгершельд» Слаутенко, но на почте так и не смогли разобраться, по квитанции какой компании взимать плату. В итоге жители не оплачивают ни той, ни другой компании. В этой ситуации остается ждать, когда компании разберутся между собой, а пока просто откладывать деньги, - рассказала депутат Людмила ТАРАН.
Депутаты посчитали, что полиция и прокуратура не стремятся как-то повлиять на ситуацию.
- Ситуация складывается так, что каждый сидит в своем окопе и отчитывается о принятых мерах. Но, по сути, люди нагло продолжают делать свое дело: зашел – выпустил – собрал – ушел, - возмутился Николай Голояд. – Нужно не письмами обмениваться, а работать.
5 февраля мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ на заседании городского совета по ЖКХ поручил специалистам встретиться с жителями, чтобы проконсультировать их, какие заявления в прокуратуру им необходимо подготовить. Тем временем прокуратура уже успела отчитаться о первых результатах проверки по ранее поступившим заявлениям: во Фрунзенский районный суд в интересах неопределенного круга лиц прокурор подал исковое заявление с требованиями признать действия НП «УК «Эгершельд» незаконными, а также возложить обязанности по запрету направления таких квитанций.
В свою очередь, депутаты Думы Владивостока решили вернуться к изучению ситуации на этой неделе. В случае, если принимаемые на местном уровне меры не дадут никакого эффекта, народные избранники хотят обратиться в Генеральную прокуратуру РФ и в центральный аппарат МВД.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
- Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"
Коллапс власти и не более того. Не могут поделить халявные деньги. Городская власть как бы не при делах. Т. е. город - зто . . . . . не наше дело.