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Во Владивостоке открыта новая площадка для обсуждения программы развития ДВФУ
ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. Форум для обсуждения Программы развития ДВФУ открыт на сайте университета. В десяти разделах форума, касающихся разных сторон реализации программы, предлагается оставлять вопросы, комментарии и предложения. Принять участие в обсуждении приглашаются сотрудники ДВФУ и руководители инфраструктурных проектов вуза.
Программа развития ДВФУ до 2019 года была утверждена распоряжением Правительства РФ в декабре 2010 года. Этот документ определил цель и приоритетные направления развития университета, а также задачи и мероприятия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Найти полный текст Программы развития ДВФУ можно в одноименном разделе на сайте университета. В этом же разделе размещены план реализации мероприятий Программы развития, целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности ДВФУ, а также финансовый план программы, сообщает пресс-служба ДВФУ.
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