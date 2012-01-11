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Реконструкция ул. Алеутской во Владивостоке приостановлена из-за холодов
11 Января 2012, 14:13 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. В связи с низкими температурами воздуха работа на Алеутской временно приостановлена. С наступлением теплого времени она будет продолжена.
Здесь будет завершена полная замена подземных коммуникаций, уложена новая гранитная брусчатка светло-серого цвета, установлено ограждение в виде стилизованных цепей. Окончание работ планируется к лету этого года. "
Напомним, обновление центральных улиц идет по заданию главы города Игоря Пушкарёва в рамках проекта "Морской фасад Владивостока". Обновленный вид уже приобрели улица Светланская, Океанский проспект, Пограничная, Набережная, Семеновская, сообщает пресс-служба мэрии.
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