Реконструкция ул. Алеутской во Владивостоке приостановлена из-за холодов

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. В связи с низкими температурами воздуха работа на Алеутской временно приостановлена. С наступлением теплого времени она будет продолжена.

Здесь будет завершена полная замена подземных коммуникаций, уложена новая гранитная брусчатка светло-серого цвета, установлено ограждение в виде стилизованных цепей. Окончание работ планируется к лету этого года. "

Напомним, обновление центральных улиц идет по заданию главы города Игоря Пушкарёва в рамках проекта "Морской фасад Владивостока". Обновленный вид уже приобрели улица Светланская, Океанский проспект, Пограничная, Набережная, Семеновская, сообщает пресс-служба мэрии.