Во Владивостоке на неделю закрывается фуникулер

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Во Владивостоке на фуникулере начато проведение ремонтно-профилактических работ, сообщает управление транспорта администрации города Владивостока.

В связи с этим в период с 10 по 17 января 2012 года перевозка пассажиров данным видом электрического транспорта производиться не будет.

Владивостокцам и гостям города приносятся извинения за эти временные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.