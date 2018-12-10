Во Владивостоке искали хорошие руки для котят

На благотворительной выставке новый дом нашли тридцать котов

Благотворительную выставку-раздачу котов в преддверии Нового года провело волонтерское движение в защиту животных «Спасем жизнь». В воскресенье, 9 декабря, в детском игровом центре «Непоседа» в парке Минного городка собралось немало желающих познакомиться с подопечными фонда и забрать их в свою семью, пишет Vl.Ru.

С самого начала открытия выставки в «Непоседе» было не протолкнуться – организаторы признаются, что сами не ожидали такого отклика от горожан. Площадка для такого мероприятия оказалась маловата – в теплое время года волонтеры проводят выставки-раздачи на открытом воздухе, а зимой приходится тесниться в маленьких помещениях. К сожалению, рассказывают организаторы, крупные торговые центры не охотно идут на контакт, когда речь идет о благотворительной выставке животных. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде – для тех, кто действительно хотел найти себе мурчащего друга, это не стало проблемой.

«Красивая какая, именно такую и хотела, – делится Людмила Петровна. – У меня была кошечка Алиса, долго жила. Сейчас мы ее лишились и решили взять себе именно девочку. Буду думать над именем – у меня целый список вариантов».

Несмотря на то, что нынешняя выставка была объявлена предновогодней, волонтеры объясняют: кот – это не подарок.

«Кот – это не вещь, а член семьи. И человек, которому вы дарите, должен понимать, что это не просто игрушка, которая стоит на полочке. В первую очередь – должна быть финансовая ответственность. Причем немаленькая – в наше время и корма дорогие, и ветеринарное обслуживание. Второй момент – готов ли этот человек в принципе отвечать за нового члена семьи. Это уже и путешествия какие-то ограниченные, потому что надо договариваться с передержкой, и много еще каких аспектов. Поэтому мы категорически против таких новогодних сюрпризов», – рассказывает руководитель волонтерского движения «Спасем жизнь» Лилия Драчева.

В клетках вдоль стен в детском центре – десятки любопытных кошачьих глаз. Одни, не привыкшие к большому количеству людей, жалобно мяукали, другие не обращали внимания на окружающее и сладко спали, третьих ничего не могло отвлечь от игр – они протягивали лапки через прутья и доставали соседей. У таких разных животных схожая история – все они оказались на улице по вине человека. Котят охапками выставляют в коробках в подъезды, котов постарше выкидывают при переезде, еще одна категория – «дачные», которые остаются на тех самых дачах после окончания огородного сезона. Забрать всех бездомных животных у волонтеров возможности нет. Поэтому тех, кто уже давно живет по подвалам, стерилизуют и отпускают назад. А вот на передержку чаще всего попадают совсем маленькие котята и уже взрослые домашние питомцы, у которых меньше всего шансов выжить на улице. Всего в фонде сейчас около 30 котов и примерно столько же собак. Некоторые из них живут по передержкам годами и так и не могут найти новую семью.

Охотнее, конечно же, берут котят. Но ко взрослым котам и кошкам тоже стоит присмотреться. Животные, говорят волонтеры, все понимают. Поэтому они будут вам благодарны за шанс жить в тепле и заботе. Волонтер фонда Ульяна сегодня рассказывала о двух своих подопечных – Де-Фризе и Космосе. Первого назвали в честь одноименного полуострова, по дороге на который его и нашли – котенок лежал между леерами и был очень напуган. Как оказалось, у Де-Фриза был вывих тазобедренного сустава – 1,5-годовалый котик перенес операцию и к Новому году будет готов к переезду в новую семью. А угольно-черного шестимесячного Космоса с сильным обезвоживанием нашли за городом, в лесу. Помощь была оказана вовремя, благодаря Ульяне Космос выжил и, кажется, уже забыл о всех пережитых трудностях и очень рад любому вниманию человека.

Но не только котики, чьи документы это лишь усы, лапы и хвост, оказываются на улице. Среди них можно встретить и породистых котов, зачастую уже довольно взрослых. Сегодня на выставку привезли британца Барсика – из всех котов он выделялся особенно грустным взглядом.

«Обычно мы котов не называем, но вот он как-то сразу отозвался на Барсика, так им и остался. Ему около трех лет. Нашли его три недели назад на улице, кот был уже в достаточно нехорошем состоянии – уши были забиты ушным клещом, шерсть кишела блохами. То есть не так, что кот только выбежал и его потеряли, было видно, что он определенное время уже прожил на улице. И за последний год мы таких породистых пристроили 5 котов – я считаю, что это очень много, потому что они менее адаптированы и приспособлены к такой уличной жизни, мне их очень жалко, и я не могу пройти мимо», – рассказывает волонтер фонда Яна.

Желающих подарить дом тем, кого уже однажды бросил человек, было довольно много. Одни долго рассматривали каждого усатого-полосатого, другие определялись почти мгновенно. Волонтеры подсказывают – выбирайте пушистого друга не по цвету, длине шерсти или полу, а просто посмотрите котейке в глаза – так вы точно найдете «своего». Так и поступила Алиса, которая узнала в маленьком пушистом комочке себя.

«Кошечка мне понравилась тем, что она игривая непоседа, и я такая же. А еще понравилось, как она выглядит. Имя пока не придумала, хочется какое-нибудь необычное, но чтобы легко произносилось. Дома у нас уже четыре года живет собачка Ханни, я думаю, что они подружатся», – говорит Алиса.

Но бывают и случаи, когда люди берут питомца, поддавшись эмоциям, а уже дома понимают, что не совсем готовы к этой ответственности. К таким пусть и не совсем приятным ситуациям фонд готов, и всегда примут питомца назад. К слову, именно поэтому с каждым кандидатом в «котородители» волонтеры заключают договор, требования самые обычные – любить, кормить, не выбрасывать, не передаривать и обращаться к ветврачу, если питомец заболел. Взрослые коты, как правило, уже привиты и стерилизованы, а если забирают котенка, то заранее оговаривается, когда нужно провести операцию – по этому же договору ее можно сделать в клиниках на льготных условиях.

«Такие выставки-раздачи не решат проблему бездомных животных, пока не будет налажена стерилизация. Поэтому мы всячески с клиниками договариваемся, и они делают операцию уже практически даром: стерилизация 500-1000 рублей. Мы всячески стараемся помогать и, если у людей нет такой возможности, оплачиваем операцию за свой счет. Но пока это замкнутый круг», – говорит Лилия.

Сегодня свой дом смогли найти 30 подопечных фонда. Кто не смог посетить выставку-раздачу, но желает завести друга, может обратиться в волонтерское движение в защиту животных «Спасем жизнь» в соцсетях либо к руководителю Лилии по телефону: 8 (914) 792-54-72. Также в фонде всегда будут рады помощи – кормом, лекарствами, ветошью и другим.

Фото Евгении ПРИЙМАК.