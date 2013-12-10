Во Владивостоке остро не хватает водителей автобусов

Водители общественного транспорта стали вымирающим видом. Они нужны всем - и частным транспортным компаниям, и муниципальным автобусным паркам. Чем же объясняется кадровый дефицит?

Все просто. Водитель - не самая престижная профессия: условия труда тяжелые, а зарплата если по среднестатистическим меркам и «достойная», то уж очень дорого обходится.

К пяти утра шофер приезжает на базу, чтобы в шесть уже быть на маршруте. И только в 11 вечера уезжает домой. Колоссальная нагрузка для человека, даже если представить, что он работает через день. Поэтому, несмотря на объявления о приеме на работу, желающих трудоустроиться в сфере общественного транспорта мало.

Свои работать не хотят…

По нормативам на каждую пару автобусов положено иметь трех водителей. Учитывая, что автобусный парк Владивостока насчитывает свыше 600 машин - и муниципальных, и частных, - водителей должно быть около тысячи.

«На сегодняшний день коммерческим перевозчикам не хватает примерно 30% водителей, из-за этого не все автобусы выходят на маршруты, - сообщил «ЗР» президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ. - В период подготовки к саммиту АТЭС многие водители ушли на строительство его объектов. Мы надеялись, что после завершения строек АТЭС водители вернутся за «баранки» автобусов, но наши надежды не оправдались. Более того, ситуация, на мой взгляд, стала еще хуже, что связано с большим оттоком населения из Приморья».

Кадровый голод коммерческих перевозчиков усугубило возрождение муниципального транспорта. Администрация Владивостока закупила 71 автобус большой вместимости марок MAN и DAEWOO для муниципального предприятия ВПОПАТ-1 и 100 автобусов малой вместимости марки «Фольксваген» для ВПОПАТ-3. Водителей набирали по мере приобретения автобусов. Часть водительских кадров «переманили» у «частников», часть - у грузовых транспортных компаний.

Базовая ставка водителя автобуса муниципального предприятия - 24 тыс. рублей. Вместе с премиальными в среднем набегает 35 тыс. В коммерческих компаниях заработок повыше - 45 тыс. рублей. Но, как заверила нас Виктория АТЛАНОВА, начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения городского управления транспорта, у «муниципалов» более привлекательные условия труда. Это и официальные зарплаты, с которых идут отчисления в Пенсионный фонд, и строгое соблюдение законодательства о режиме труда и отдыха, и больший, чем у коммерческих перевозчиков, объем социальных гарантий.

По словам Виктории Атлановой, на сегодняшний день ВПОПАТ-1 укомплектован водителями автобусов в полном объеме (хотя это не исключает некоторой текучки кадров), в МПВ ВПОПАТ-3 не хватает примерно 10% водителей.

… а чужих не хотим мы

Чтобы сесть за руль городского автобуса, необходимо быть не моложе 21 года, иметь опыт работы пассажирских перевозок и соответствующую категорию водительского удостоверения. 35-45 тыс. рублей для молодого человека - неплохие деньги. Но у него нет стажа. Да и проще работать охранником в магазине. Найти русскоговорящих мигрантов оказалось проще, чем искать местных водителей со стажем.

По словам Игоря Кравцова, не меньше половины водителей автобусов - мигранты. На зарплату в 45 тыс. они могут кормить семьи на родине и снимать здесь жилье.

У населения к ним много претензий: и русский язык, мол, водители знают плохо, и на дороге лихачат, и правил не соблюдают. Но в крупных компаниях уверяют: их водители-мигранты держатся за место, поэтому, как правило, и маршрут знают, и русский язык, и специфику работы. При поступлении на работу водитель должен сдать экзамен на знание русского языка, получить патент и права, что и россиянину с первого раза сделать не просто.

К слову, дефицит водителей автобусов наблюдается не только во Владивостоке, но и в Хабаровске, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Москве. Одним словом, по всей стране. Аналогичная ситуация в Белоруссии, Украине, Казахстане. Хронически не хватает водителей автобусов даже в странах Западной Европы.

К примеру, в Хельсинки, как сообщает портал Yle.fi, зарплата водителя автобуса - около 2400 евро в месяц. В выходные и вечером никто работать водителей не заставляет, и они могут выбирать, в каких сменах хотят работать. Тем не менее желающих сесть за «баранку» среди финнов нет.

В настоящее время 43% водителей автобусов в Хельсинки - иммигранты. И эта цифра постоянно растет. В Санкт-Петербурге половина водителей автобусов - выходцы из республик Средней Азии и Кавказа. А в Москве, как говорят, процент мигрантов среди водителей еще выше.

«Но здесь есть свои сложности. Правительство в любой момент может ужесточить требования к найму иностранных работников, и тогда даже не знаю, что будем делать», - говорит Игорь Кравцов, но затем добавляет: «Можно сократить кадровый дефицит за счет водителей из районов края, но для этого необходимо обеспечить их жильем. Во Владивостоке очень высокая стоимость аренды жилья. Снять «гостинку» - не меньше 12 тыс. рублей в месяц. А ведь людям надо содержать семьи. В Уссурийске нет такого дефицита водителей, как во Владивостоке. Там много близкорасположенных деревень и поселков, и люди ездят оттуда на работу в город. Да и прожиточный минимум там ниже».

Решение кадровой проблемы президент Ассоциации транспортных предприятий Приморья видит в строительстве общежития для водителей - как это сейчас делают муниципальные власти.

В четырехэтажном жилом здании по ул. Юмашева, 40 ранее размещалось студенческое общежитие ДВФУ, но после переезда студентов на о. Русский город передал здание в управление муниципальным автотранспортным предприятиям. Будущее общежитие для автотранспортников располагает 70 двухместными комнатами, что позволит обеспечить служебным жильем всех нуждающихся сотрудников ВПОПАТ-1 и ВПАТП-3. Они смогут въехать туда после завершения ремонта здания и оснащения его мебелью и соответствующим оборудованием.

«Компании-перевозчики тоже должны строить общежития для водителей из районов края, которые могли бы работать во Владивостоке вахтовым методом, уезжая домой на выходные. Либо иметь возможность проживать в общежитии вместе с семьями. И надо вновь возрождать ПТУ. Ведь у нас не хватает не только водителей, но и механиков», - считает Игорь Кравцов.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.