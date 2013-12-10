Мэр Владивостока поручил "Гипростроймосту" визуализировать возможные варианты ВКАД

В ходе очередного рабочего совещания по проработке проекта строительства во Владивостоке объездной автодороги вдоль Амурского залива компания «Гипростроймост» представила доработанные схемы коридоров прохождения трассы, очередность этапов строительства и транспортные развязки, которые увяжут новую магистраль с существующей улично-дорожной сетью.

Отличия - лишь в прохождении трассы в районе Спортивной набережной и бухты Федорова. После детального обсуждения возможных вариантов трассировки новой магистрали, которая пройдет от транспортной развязки в районе Седанки до Эгершельда и далее на о.Елена и о.Русский, глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поручил специалистам визуализировать возможные варианты, что позволит наиболее полно представить внешние характеристики будущего сооружения, и подготовить их технико-экономическое обоснование.

«Хорошо проработанная концепция – первый шаг к успешной реализации такого сложного и беспрецедентного проекта, как дорога вдоль Амурского залива», - отметил глава города.

Параллельно с поэтапной реализацией проекта строительства ВКАД специалисты приступят к оптимизации дорожного движения в центральной части Владивостока, рассмотрят возможные варианты организации дополнительных проездов и расширения проезжей части.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.