Во Владивостоке дома, выигравшие ремонт по суду, должны войти в программу капремонта

Глава Владивостока считает несправедливым ограничивать жителей многоквартирных домов, выигравших капитальный ремонт по суду. По его мнению, жильцы должны иметь возможность выбора: ждать ли проведения ремонта по вынесенному судом решению или сделать его в разы быстрее, приняв участие в краевой программе капремонта.

«Во Владивостоке сложилась нетипичная для страны практика: у нас судебных решений на капитальный ремонт жилья за счет бюджета города было почти две тысячи. Ни в каком другом городе столько нет, - заявил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ на заседании Общественного cовета по ЖКХ. - Денег в бюджете, чтобы провести все ремонты одновременно, естественно, тоже нет, это очень большая сумма, поэтому существует очередь. Тем не менее мы уже отремонтировали по решениям суда 902 дома. Но осталось примерно столько же. И я считаю, что у жителей должна быть альтернатива: отремонтировать крышу по программе в этом году или ждать исполнения судебного решения 2-3 года, а возможно и больше. Поэтому нужно разрешить и этим домам участвовать в новой краевой программе по капитальному ремонту, в том числе в программе с федеральным софинансированием. Несправедливо их будет ограничить в этом праве».

Копить на ремонт можно по-разному

В настоящее время в Приморье разрабатывается новая программа капитального ремонта жилья, рассчитанная на 30 лет. И с 2014 года для жителей многоквартирных домов вводится ежемесячный платеж за капремонт в размере 6 рублей 57 копеек с квадратного метра.

Где будут аккумулироваться эти средства, должны решить собственники жилья. Можно делать накопления на ремонт своего дома, открыв специальный счет в банке. Такой вариант подходит для ТСЖ. А можно деньги направлять на счет регионального оператора. И тогда это будет некий «общий котел». Такой счет удобнее для тех домов, которые управляются УК. Благодаря этим накоплениям и будут капитально ремонтировать дома. Предполагается, что в программе будет указан перечень всех домов и виды ремонта, а также годы, когда будут выполнены эти работы.

В случае, когда деньги копятся на региональном счете, возможны займы на ремонт. К примеру, жители хотят, чтобы их дом отремонтировали уже в текущем году, а потом в течение пяти лет готовы собирать платежи. Такое возможно с согласия организаторов программы. В этом случае собственникам жилья предоставляют деньги, собранные с других домов, с учетом того, что они их вернут. В случае же оформления индивидуального счета никакие пополнения за счет других домов невозможны, но и взять эти деньги и направить их на ремонт другого дома тоже нельзя.

Руководитель ТСЖ «Бамовцы» Наталья БОНДАРЕНКО убеждена, жители должны сами решать: отремонтировать свой дом благодаря различным программам, в том числе с федеральным софинансированием, или ждать ремонта от администрации города. «От ежемесячных платежей эти дома никто не освобождает, то есть вносить 6 рублей 57 копеек с квадратного метра они обязаны. Значит, и участвовать в программе они имеют полное право, - говорит Наталья Бондаренко. - Я считаю, людям нужно объединяться и участвовать во всех возможных программах, городских, краевых, федеральных. И не ждать, пока ремонт сделают по суду. Слишком уж большие обязательства по ремонтам легли на нынешнюю администрацию города. А жилой фонд ветшал все предыдущие десятилетия».

Члены Общественного совета поддержали позицию мэра и приняли решение направить письмо в администрацию края с рекомендацией пересмотреть условия программы в пользу интересов жителей Владивостока и других городов Приморья, где существует аналогичная практика судебных решений.

Чтобы крышу не снесло

По мнению главы Владивостока, техническим заказчиком капитального ремонта в многоэтажках приморской столицы по новой краевой программе должна быть администрация города. В этом случае она сможет контролировать подрядчиков на всех этапах работ, требовать от них устранения недоделок и принимать готовый ремонт. При этом администрация Владивостока не настаивает на праве выбирать подрядчика и заниматься финансами. Это право остается за администрацией края, которая фактически является генеральным заказчиком.

«Мы работаем индивидуально с каждым домом в городе, а региональный оператор не сможет следить за ремонтом всех домов в крае, их слишком много. Я знаю, что, случись с ремонтом проблема, люди придут за помощью к нам и, чтобы им помочь заставить подрядчика исправить некачественную работу, мы должны иметь на это правовые основания», - пояснил мэр.

Согласившись с главой города, члены Общественного совета по ЖКХ пришли к мнению, что для защиты горожан от некачественного капитального ремонта многоквартирных домов администрация города должна быть внесена в программу как технический заказчик работ. То есть у нее должны появиться законные основания контролировать ремонт и его качество.

Досье "Золотого Рога": Благодаря различным федеральным и городским программам во Владивостоке за последние годы было отремонтировано 1754 дома. Многоэтажки приобрели новые фасады из современных материалов, кровли, лифты, приборы учета тепла и воды. Во многих домах заменили инженерные коммуникации.

«Без преувеличения можно сказать, что в городе никогда подобного не было, - подчеркнул начальник городского управления содержания жилищного фонда Григорий ПЕЙХВАССЕР. - Владивосток массово застраивался пятьдесят, шестьдесят лет назад. Собственно, с тех самых пор ремонта в домах не проводилось. Если учесть, что всего в городе более 3000 домов и из них за последние годы отремонтировали 1754, то понятно, что это больше половины. И работы продолжаются».

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.