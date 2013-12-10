Во Владивостоке на центральной площади не будет 32-метровой елки

Сегодня, 10 декабря, на центральной площади Владивостока начнётся монтаж ёлочной конструкции. Здесь будет установлена 28-метровая ёлка, которая радовала горожан несколько лет.

Сейчас производится экспертиза повреждений ёлочной конструкции, которая упала по вине рабочих 9 декабря. Компания-подрядчик ООО «Прайд», устанавливавшая 32-метровую ёлку на центральной площади Владивостока, полностью признала свою вину.

Вчера рабочие разобрали каркас ёлки. Как показало предварительное обследование, наиболее пострадавшие два нижних яруса каркаса подлежат восстановлению. Однако чтобы избежать риска, администрацией Владивостока принято решение заменить пострадавшую часть конструкции новыми деталями. Затраты на все восстановительные работы берёт на себя подрядчик - ООО «Прайд», по вине которого и произошло падение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Primamedia.ru.