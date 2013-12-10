Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке на центральной площади не будет 32-метровой елки
Сегодня, 10 декабря, на центральной площади Владивостока начнётся монтаж ёлочной конструкции. Здесь будет установлена 28-метровая ёлка, которая радовала горожан несколько лет.
Сейчас производится экспертиза повреждений ёлочной конструкции, которая упала по вине рабочих 9 декабря. Компания-подрядчик ООО «Прайд», устанавливавшая 32-метровую ёлку на центральной площади Владивостока, полностью признала свою вину.
Вчера рабочие разобрали каркас ёлки. Как показало предварительное обследование, наиболее пострадавшие два нижних яруса каркаса подлежат восстановлению. Однако чтобы избежать риска, администрацией Владивостока принято решение заменить пострадавшую часть конструкции новыми деталями. Затраты на все восстановительные работы берёт на себя подрядчик - ООО «Прайд», по вине которого и произошло падение.
Фото Primamedia.ru.
Новости тематики
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Стало известно точное время начала снегопада во Владивостоке
- Новые улицы появились во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"
- К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд
- "Уж коль довелось оказаться в тюрьме, хотелось бы иметь такого соседа"
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
Новости раздела
- В суде по делу экс-мэра юристы доказывали очевидное
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине