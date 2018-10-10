Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу

Привлеченный прокуратурой эксперт фактически выступил на стороне защиты

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. Его основной темой стал анализ очередных «новаций» обвинения в судебном заседании, в котором рассматривается дело.

«Всем здравствуйте. Сегодня хочу обратить ваше внимание на допрос в качестве свидетелей обвинения «экспертов» Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов. Экспертиза этого краевого учреждения «помогла установить» следствию причинение МУП "Дороги Владивостока" ущерба на 143,6 млн рублей, именно на эту сумму по их мнению стоимость поставленных Востокцементом стройматериалов превышает цену других поставщиков. И на этом заседании мы узнали на чём основывались «эксперты», делая такие выводы.

На первой же минуте прокурор обращаясь к свидетелю констатировала, что у следователя возникла нужда в точном установлении ущерба. Ставилась такая задача?- уточняет прокурор.

По поводу ущерба, такой вопрос не ставился. В нашей работе такого термина нет, мы им не оперируем и вот эту разницу (143 млн) квалифицировать никак не можем. Занавес, скажете вы… Но нет.

Метод по которому работали эксперты сравнивая цены - метод сравнительного анализа. Сравнивались сметная и отпускная стоимости строительных материалов по региону. При этом, запрашивая у производителя цену для составления сметы, они берут минимальную. Эти цены усредняют и выводят как среднерыночные.

Так например, по словам «экспертов», все населенные пункты Приморья равнозначны между собой и никакой индивидуальней подход к городам и районам края не нужен. То есть, по их мнению, если вы решите строить новую дорогу в Тернее, стоимость строительства будет такая же, как если бы вы строили во Владивостоке.

А далее я вам привожу совершенно «ясные, точные и убедительные аргументы и показания свидетелей», которые вы просто обязаны знать…. Наслаждайтесь.

Вопрос защиты: если во Владивостоке, стоимость стройматериалов выше, а в Спасске ниже - снижение цены будет влиять на среднюю цену? - вопрос снимается;

В ходе дела изучена аналитическая записка ФАС, в которой говорится, что при увеличении расстояния на 100 км, цена продукта возрастает на 100%. Что-то можете пояснить? - вопрос снимается;

В экспертизе сказано что-то про погрешность? - спрашивает судья и сам же снимает вопрос;

Как часто РЦЦС назначаются экспертизы? - вопрос снят;

Какими нормативно-правовыми актами вы руководствуетесь проводя экспертизу? - вопрос снят;

Является ли ваше учреждение экспертным?- нет;

Обладаете ли вы практическим опытом проведения комплексных экономических экспертиз? - вопрос снят;

Возможно ли было в 2009-2011 годах приобрести стройматериалы за указанную среднюю цену?- вопрос снят;

Почему из 59 наименований стройматериалов вами исследовано только 28 (47%)?- вопрос остался без ответа;

Можно ли посчитав половину сделать экспертизу? - вопрос снят;

Как можно в 2016 году провести анализ цен 2009 года? - защитник толкает эксперта на нарушение статьи 57, где указано, что эксперт не вправе сам производить исследования - парирует прокурор;

Если производителем этой марки является только «ДВ-Цемент», почему вы его не взяли за основу? - вопрос снят;

Является ли корректным вывод о завышении цен в 31 млн в таком случае? - вопрос снят;

Следователем была поставлена задача сравнить со среденерыночными ценами без НДС, а вы завышение с НДС считаете. Это необоснованное завышение на 18% - вопрос снят;

В экспертизе отражено понятие среднерыночной стоимости. Вы пояснили, что это делалось в соответствии с актом. Я изучил акт, такого определении я не нашёл - вопрос снимается.

В общем, как говорится, эксперт даст все нужные вам ответы, если получит нужные ему вопросы

А тем временем, с 8 октября защита получила право предоставлять свои доказательства.

Напоминаем, со стенограммами допросов свидетелей по нашему делу вы можете ознакомиться тут: https://igor-pushkarev.com/stenogrammy.html