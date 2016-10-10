ГИБДД Владивостока ежедневно пресекает нелегальные ночные гонки на о. Русский

Ежедневно на территории острова Русский обеспечивают безопасность дорожного движения два экипажа дорожно-патрульной службы. В случае выявления несанкционированных заездов автолюбителей, дежурной частью Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку направляются дополнительные экипажи для пресечения нарушений ПДД.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает гражданам сообщать о нарушениях ПДД, в том числе нелегальных гонках, по телефонам: 249 -09-21 в дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Госавтоинспекция напоминает: полицейские будут пресекать попытки организовать ночные автомобильные гонки. Участники несанкционированных заездов по улицам Владивостока в обязательном порядке будут привлекаться к административной ответственности. Сотрудники ГИБДД продолжат проведение масштабных рейдовых мероприятий по пресечению несанкционированных автомобильных гонок на дорогах города.

Всего с начала года на острове Русский выявлено и привлечено к ответственности 8 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 10 - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 547 - за нарушение скоростного режима, 25 - за перевозку несовершеннолетних пассажиров без специальных детских удерживающих устройств, 700 пешеходов за пересечение проезжей части в неустановленном месте,

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.