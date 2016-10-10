С 7 октября во Владивостоке изменено расписание движения судов на полуостров Песчаный. Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в управлении транспорта администрации города, изменения приняты в целях оптимизации работы морского транспорта.

Время и дни отправления из Владивостока: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 8.30 и 17.30; с полуострова Песчаный - в эти же дни недели в 10.00 и 19.00.

Продажа билетов и посадка на теплоход осуществляется на 1-м причале Морвокзала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.