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Во Владивостоке изменено расписание движения судов на полуостров Песчаный
10 Октября 2016, 11:00 | Владивосток
С 7 октября во Владивостоке изменено расписание движения судов на полуостров Песчаный. Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в управлении транспорта администрации города, изменения приняты в целях оптимизации работы морского транспорта.
Время и дни отправления из Владивостока: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 8.30 и 17.30; с полуострова Песчаный - в эти же дни недели в 10.00 и 19.00.
Продажа билетов и посадка на теплоход осуществляется на 1-м причале Морвокзала.
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Теги: песчаный морвокзал паром
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