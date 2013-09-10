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Во Владивостоке судебные приставы сумели "выбить" долги у известного атлета-тяжеловеса
Задолжавший крупную сумму известный во Владивостоке атлет-тяжеловес, победитель многочисленных соревнований по силовым видам спорта, решил отдать долг тут же, чтобы не впустить судебных приставов в квартиру. Для уплаты всей суммы хватило суток.
В отделе судебных приставов по Первомайскому району Владивостока было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина С., который должен был выплатить 240 тысяч рублей займа гражданину К. и оплатить судебные расходы в размере 5 тысяч 600 рублей, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
Судебный пристав-исполнитель направляла по адресу регистрации должника постановление о возбуждении исполнительного производства и несколько повесток о необходимости явиться на прием к судебному приставу. Но все призывы оставались без внимания, время шло, а долг так и оставался непогашенным. Выехав по адресу прописки должника, судебные приставы выяснили, что гражданин С. там не проживает и вероятность того, что до него дошли письма служителей закона, маловероятна.
При содействии судебного пристава по розыску должников удалось выяснить номер мобильного телефона и фактический адрес проживания гражданина С. Телефонные переговоры судебного пристава-исполнителя с должником результатов не принесли – в отдел он так и не явился. Тогда пристав приняла решение об очередной попытке личной встречи с гражданином С. с целью установления его имущественного положения.
Должника удалось встретить около подъезда. Ознакомившись с материалами исполнительного производства, он категорически отказался впускать служителей закона в квартиру для проверки имущественного положения, однако выразил желание погасить часть долга на месте. Выяснилось, что деньги гражданин С. хранит на банковской карте, зарегистрированной на другое имя, что усложняло процесс выявления его банковских счетов. В ближайшем банкомате должник снял около 47 тысяч рублей, пообещав полностью погасить долг на следующий день. Для того, чтобы гражданину С. не пришло в голову нарушить данное слово, судебный пристав наложила арест на IPhone должника, оставив его на ответственное хранение владельцу.
Утром следующего дня гражданин С. явился в отдел судебных приставов в сопровождении супруги, но без наличных денег. Он рассказал о том, что его подвела техника – ни один банкомат в округе не работает. Судебный пристав «прониклась» рассказом внушающего доверие спортсмена и предложила вместе отправиться в рейд по городу в поисках работающего банкомата. Не выражая особого энтузиазма, должник дал согласие, и по «счастливой случайности» им удалось снять наличные в ближайшем банкомате.
УФССП России по Приморскому краю напоминает: на сайте службы судебных приставов работает Банк данных исполнительных производств. Данное приложение вы также можете установить в мобильных устройствах Android, iPhone и Windows Phone. Судебные приставы призывают всех граждан - перед тем как одалживать кому-либо деньги или связывать себя иными финансовыми отношениями, проверьте, не является ли ваш партнер должником.
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Не знаю я такого атлета тяжеловеса по имени С.