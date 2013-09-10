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В одном из районов Владивостока на сутки отключат холодную воду

10 Сентября 2013, 13:12 | Владивосток

По данным Приморского Водоканала, в связи с проведением плановых работ по монтажу трубопровода и запорной арматуры на насосных станциях "Горностай" и "Загородная", ожидается отключение холодного водоснабжения с 04:00 часов 11 сентября 2013 до 04:00 часов 12 сентября 2013.

Под отключение попадают следующие улицы:

Щитовая, Командорская, Фадеева 47-53, Добровольского, Сахалинская, Космонавтов, Беляева, Пацаева, Волкова, Часовитина, З. Космодемьянская, Окатовая, Г. Тихоокеанцев, О. Кошевого, Гульбиновича, Никифорова; 1я, 2я, 3я Стоительные, Новожилова, Очаковская, Монтажная, Гостелло, Б. Улис, Босфора, Часовитина, Полярная, Коммунаров, Калинина; 42, 43, 44 причалы, Тополевая, Дубовая, Балтийская, Липовая, Киевская, Бассейновая, Ручейная, Приморская, 40 лет ВЛКСМ, Часовитина; 1я, 2я Промышленные, Полярная, Связи, Слуцкого, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, Бежецкая, Интернациональная; 1я, 2я Поселковые, Каштановая, Пихтовая, Матросова, Борисенко, Елочная, Ольховая, Краева, Надибаидзе, Херсонская, Бурачка, Фастовская, Окатовая, Олега Кошевого, Бакинская, Могилевская, Мыс Голдобина, Героев Хасана, Талалихина, Сафонова, Нарвская, М. Расковой, Гризодубовой, Можжевеловая, Полтавская, Кизлярская, Кипарисовая,Черемуховая, Харьковская, Поселковая, Запорожская, Фастовская, В. Терешковой, Вязовая, Кизиловая, Спортивная 1, 3, 6, 8, 9, 11.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: водоснабжение  жкх  ремонт 



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Комментарии

  • Хо13:44, 10.09.2013#

    А что, есть такая улица Мыс Голдобина??

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