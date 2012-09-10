ОПРОС ZRPRESS.RU: «Саммит чувствую на себе – две недели не ночевал дома»

Корреспондент Zrpress.Ru задал жителям Владивостока вопрос: Чувствуете ли вы на себе, что в городе проходит саммит?».





Татьяна Даниловна:

- Я живу во Владивостоке 30 лет, и за последний год появилось множество изменений. Город стал современный, красивый, построили новые мосты. Особенно мне понравился новый облик центральной площади – поставили стелу, теперь строят церковь.





Владимир Алексеев:

- Я совсем не чувствую на себя, что во Владивостоке проходит саммит. Нет атмосферы того, что важное политическое событие проходит так близко. Жизнь города течёт как обычно, и лишь построенные билборды дают нам понять, что «Саммит к нам приходит». Смотрю на них, и думаю: «Пройдёт саммит, и пройдёт, мне всё равно».

Ирина Григорьевна:

- О жизни саммита мы узнаём из новостей, в городе стало тише, спокойней, в некоторых местах - меньше народу. А моя жизнь, как и жизни многих других жителей, течёт по-прежнему – трудимся, работаем.





Антон Титаров:

- В связи с саммитом в городе чистота и порядок, старые здания реконструированы. Я надеюсь, что после саммита в город потекут экономические инвестиции. Чувствуется, что во Владивостоке сегодня присутствуют высокие лица государства, много иностранцев. Надеюсь, что саммит пройдёт плодотворно.





Геннадий Степанович:

- Я чувствую очень много изменений, для города сделали много хороших дел – и дороги, и мосты. Сбылась давняя мечта города – построили мост через бухту Золотой Рог, город преобразился, дома обновили и покрасили. Но лично я не чувствую больших перемен в моей жизни на время саммита.









Алексей Третьяков:

- Саммит, проходящий в городе в эти дни, изменил инфраструктуру города и, я надеюсь, даст нам новые торговые отношения. Если бы не саммит, мосты строили бы очень долго, а теперь они уже готовы.

Олег Викторович:

- Я бы не почувствовал, что у нас проходит саммит, если бы не внимание прессы. На улицах – слишком много сотрудников силовых структур, а улица Светланская свободна для движения транспорта.





Людмила Алексеевна:

- Город стал красивее, построили новые дорогие, я рада, что теперь в городе появились новые развязки, все места заасфальтировали.





Анна Вячеславовна:

- Проведение саммита чувствуется, многое изменилось в жизни города. Среди плюсов хочется отметить увеличение количества полицейских на дорогах, на улицах Владивостока проводится много мероприятий: концерты, выставки, лазерное шоу. Построены мосты и дорожные развязки.

Минусы для простых горожан тоже есть – возникают пробки, периодически перекрывают участки дорог. Многие работники частных фирм отправлены в отпуск на время саммита, что приносит некоторое неудобство.

Луганский Юрий Кириллович, председатель Тихоокеанского союза фотографов, член союза фото-художников России, организатор различных фото-фестивалей.

- Саммит стал для нас большим праздником, и мы очень благодарны тем людям, которые его организовали. Благодаря подготовке к саммиту Владивосток получил второе рождение – были построены новые мосты и дороги. Если политика нашего правительства будет последовательной, то Владивосток станет ещё интересней и ещё красивее.





Работник силовых структур, не представился:

- Саммит чувствую на себе – две недели не ночевал дома, дежурю.

Опрос провела Анастасия Иванова, "Золотой Рог".

