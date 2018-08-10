Экс-мэр вспомнил всех поимённо

Игорь Пушкарёв: «Благодарю за то, что открыто поддерживаете и откровенно ругаете меня»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях.

«Доброго времени суток мои дорогие друзья и подписчики! Не могу оставить незамеченным столь важный факт - нас с вами уже более 5000! Благодарю каждого за то, что вы со мной, за то, что открыто поддерживаете и откровенно ругаете меня, за бурные дискуссии и за веру в меня, в мои слова и дела.

Спасибо Любовь Моржаретто за постоянство

Виктор Коблов за хлёсткость

Людмила Скиданенко за солидарность

Евгений Якимов за внимание к деталям

Альбина Руденко и многим-многим другим за добрые пожелания и всем вам за неподдельный интерес к моей скромной персоне

Я внимательно читаю всё, что вы пишите в моей ленте, и благодарен вам за ваше отношение, активность и честность.