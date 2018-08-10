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Экс-мэр вспомнил всех поимённо
Игорь Пушкарёв: «Благодарю за то, что открыто поддерживаете и откровенно ругаете меня»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях.
«Доброго времени суток мои дорогие друзья и подписчики! Не могу оставить незамеченным столь важный факт - нас с вами уже более 5000! Благодарю каждого за то, что вы со мной, за то, что открыто поддерживаете и откровенно ругаете меня, за бурные дискуссии и за веру в меня, в мои слова и дела.
Спасибо Любовь Моржаретто за постоянство
Виктор Коблов за хлёсткость
Людмила Скиданенко за солидарность
Евгений Якимов за внимание к деталям
Альбина Руденко и многим-многим другим за добрые пожелания и всем вам за неподдельный интерес к моей скромной персоне
Я внимательно читаю всё, что вы пишите в моей ленте, и благодарен вам за ваше отношение, активность и честность.
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