Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк

Убрать незаконные НТО и обустроить зону отдыха на одном из знаковых мест Владивостока – Токаревском маяке поручил глава Владивостока по итогам рабочей поездки по полуострову Шкота на днях.

В рамках рабочей поездки по микрорайону Эгершельд глава города обратил внимание на законность нахождения объектов нестационарной торговли на территории Токаревского маяка. Напомним, во Владивостоке проводится реформа уличной торговли: незаконные объекты, которые массово выявляют в городе, подлежат сносу, находящимся в схеме размещения НТО необходимо заключить договоры с администрацией города.

На каких основаниях находятся восемь торговых точек в районе Токаревского маяке, такой вопрос задал Виталий Веркеенко руководителю Фрунзенского административно-территориального района города.

Как доложил Николай Сурнев, два объекта принадлежат ООО «Морская транспортная компания», предъявившему письмо от Министерства обороны на право санитарного обслуживания маяка, шесть – по договорам субаренды с ООО «Прибой», в аренде у которого находится 50 тысяч квадратных метров муниципальной территории, переданной для строительства и эксплуатации центрального городского пляжа. Договор на право аренды земельного участка в районе Токаревского маяка был заключен в 2001 году сроком на 49 лет, и за это время права и обязанности по договору уже трижды подвергались передаче.

Предмет соглашения с Минобороны – санитарное обслуживание территории, но никак не установка торговых точек, подчеркнул глава Владивостока. Арендатору же муниципальной собственности Виталий Веркеенко ответил: «Не злоупотребляйте, иначе потеряете право аренды».

Объекты НТО необходимо либо включить в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, либо демонтировать, подчеркнул он. Кроме того, глава города поручил управлению транспорта разработать схему движения автобусов, места стоянки и высадки пассажиров на этой территории. Токаревский маяк – одна из главных достопримечательностей Владивостока, и эта территория должна быть комфортно и рационально обустроена, отметилВиталий Веркеенко.

Также глава обратил внимание на автобусную остановку «Маяк», где вместо разворотного кольца появился пит-стоп, хозяева которого огородили вокруг себя значительную территорию, а также хаотичные временные объекты рядом. Мэр приморской столицы поручил разобраться с основаниями для нахождения объекта на этой территории и привести ее в порядок.

Напомним, что во Владивостоке проходит реформа системы нестационарной торговли. Общественные пространства города очищают от незаконных, хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы. Для остальных глава города поручил разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе, а также единые требования к внешнему виду торговых точек. Доходы от работы НТО должны идти напрямую в городской бюджет, акцентировал глава города.

«Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев - комфортнее, и обязательно платят налоги в городской бюджет».

Добавим также, что вскоре во Владивостоке существенно вырастут штрафы за незаконную торговлю и другие нарушения в сфере благоустройства. Соответствующие правила благоустройства разработаны по поручению главы города Виталия Веркеенко и приняты городской думой. Кроме того, администрацией Приморского края разработан проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, особенно за повторные нарушения. Законопроект рассмотрят осенью этого года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток