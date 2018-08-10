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Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
Убрать незаконные НТО и обустроить зону отдыха на одном из знаковых мест Владивостока – Токаревском маяке поручил глава Владивостока по итогам рабочей поездки по полуострову Шкота на днях.
В рамках рабочей поездки по микрорайону Эгершельд глава города обратил внимание на законность нахождения объектов нестационарной торговли на территории Токаревского маяка. Напомним, во Владивостоке проводится реформа уличной торговли: незаконные объекты, которые массово выявляют в городе, подлежат сносу, находящимся в схеме размещения НТО необходимо заключить договоры с администрацией города.
На каких основаниях находятся восемь торговых точек в районе Токаревского маяке, такой вопрос задал Виталий Веркеенко руководителю Фрунзенского административно-территориального района города.
Как доложил Николай Сурнев, два объекта принадлежат ООО «Морская транспортная компания», предъявившему письмо от Министерства обороны на право санитарного обслуживания маяка, шесть – по договорам субаренды с ООО «Прибой», в аренде у которого находится 50 тысяч квадратных метров муниципальной территории, переданной для строительства и эксплуатации центрального городского пляжа. Договор на право аренды земельного участка в районе Токаревского маяка был заключен в 2001 году сроком на 49 лет, и за это время права и обязанности по договору уже трижды подвергались передаче.
Предмет соглашения с Минобороны – санитарное обслуживание территории, но никак не установка торговых точек, подчеркнул глава Владивостока. Арендатору же муниципальной собственности Виталий Веркеенко ответил: «Не злоупотребляйте, иначе потеряете право аренды».
Объекты НТО необходимо либо включить в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, либо демонтировать, подчеркнул он. Кроме того, глава города поручил управлению транспорта разработать схему движения автобусов, места стоянки и высадки пассажиров на этой территории. Токаревский маяк – одна из главных достопримечательностей Владивостока, и эта территория должна быть комфортно и рационально обустроена, отметилВиталий Веркеенко.
Также глава обратил внимание на автобусную остановку «Маяк», где вместо разворотного кольца появился пит-стоп, хозяева которого огородили вокруг себя значительную территорию, а также хаотичные временные объекты рядом. Мэр приморской столицы поручил разобраться с основаниями для нахождения объекта на этой территории и привести ее в порядок.
Напомним, что во Владивостоке проходит реформа системы нестационарной торговли. Общественные пространства города очищают от незаконных, хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы. Для остальных глава города поручил разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе, а также единые требования к внешнему виду торговых точек. Доходы от работы НТО должны идти напрямую в городской бюджет, акцентировал глава города.
«Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев - комфортнее, и обязательно платят налоги в городской бюджет».
Добавим также, что вскоре во Владивостоке существенно вырастут штрафы за незаконную торговлю и другие нарушения в сфере благоустройства. Соответствующие правила благоустройства разработаны по поручению главы города Виталия Веркеенко и приняты городской думой. Кроме того, администрацией Приморского края разработан проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, особенно за повторные нарушения. Законопроект рассмотрят осенью этого года.
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