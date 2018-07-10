Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений

12 июля во Владивостоке во второй раз пройдет «День Пусана»

12 июля во Владивостоке во второй раз пройдет «День Пусана» в рамках приезда 3-й Евразийской экспедиции из г. Пусан. Города отметят 26-летие побратимских отношений.

В этот день с 17 до 19 часов возле СК «Олимпиец» пройдет культурное мероприятие: будут установлены палатки, где зрители смогут попробовать корейскую кухню, познакомиться с корейской культурой и секретами корейской красоты от корейских профессионалов (К-Бьюти).

А в 19 часов в СК «Олимпиец» планируется проведение второго товарищеского матча между школьными баскетбольными командами двух городов. На этом событии планируется розыгрыш авиабилетов по направлению Владивосток-Пусан с авиакомпанией «AirBusan», которая начнет выполнять рейсы с начала августа.

Мероприятия во Владивостоке посетит делегация из Пусана, в составе 54 человек, среди которых официальные представители администрации города Пусана, студенты, деятели культуры, представители бизнеса. Приморскую столицу делегация посетит не только в рамках юбилейных мероприятий, но и как первый город в программе Евразийской экспедиции. Данная программа подготовлена уже в третий раз. Презентации Пусана будут проходить во всех городах, которые будут на пути следования делегации. В этом году программа посещения городов Евразии начнется с Владивостока, пройдет через Китай, Казахстан и завершится в Санкт-Петербурге. Общий маршрут составит 11 737 км и займет около 22 дней.

Особенно стоит отметить роль первого города на пути делегации - Владивостока. Столица Приморья - первый из российских городов, с которым было заключено побратимское соглашение, с 1992 года на протяжении 26 лет очень активно развивались такие сферы сотрудничества, как экономика, культура, искусство, спорт, молодежные проекты и другое. С 2013 года, с момента отмены визового режима, отношения между городами стали развиваться еще активнее.

Владивосток и Пусан имеют немало общих черт. Во-первых, оба города имеют протяженную береговую линию и играют роль крупных экономических городов своих стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во-вторых, оба города являются туристическими и культурными центрами. Помимо этого, в 2005-м в Пусане и в 2012-м во Владивостоке прошли саммиты АТЭС.