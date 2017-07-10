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Военным морякам Владивостока преподали уроки финансовой грамотности
Азы общения с микрофинансовыми организациями (МФО) и пользования картой «МИР» получили военные моряки Владивостока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
150 моряков-тихоокеанцев, несущих службу во Владивостоке, прослушали лекции о правилах грамотного финансового поведения. Первые лекции в войсковых частяхВМФ России провели специалисты Дальневосточного ГУ Банка России. Инициатором проведения мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности военнослужащих, стало Дальневосточного ГУ Банка России: военные моряки составляют значительную часть населения Владивостока и являются активными пользователями финансовых услуг.
Так, специалист Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Светлана РОМАНЕНКО напомнила слушателямо правилах безопасногоиспользования банковских карт, а также познакомила плавсостав снациональной платежной системой и картами «Мир» – скоро на них будут переводитьсявсе выплаты клиентам бюджетной сферы, в том числе военным.
И.о. начальника Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Светлана СОЛОМАТИНА рассказала военнослужащим о работемикрофинансовых организаций и о том, как правильно и безопасно инвестировать или занять деньги в МФО. По её словам, прежде всего, необходимо проверить, входит ли выбранная организация в государственные реестры и, по возможности, изучить отзывы и иную доступную информацию об МФО (в том числе ее отчетность, наличие судебных дел, по которым организация выступала ответчиком, и т.д.).
«Если вы вкладываете деньги в МФО, можно их застраховать самостоятельно, либо через страховую компанию, с которой работает организация. Это необходимо, так как в отличие от банковских вкладов, вложения в микрофинансовые организации государство не страхует. Если же вы берете деньги в долг, тосамое главное - проанализировать свои возможности по погашению займа и взять такую сумму, которуюреально своевременно вернуть с процентами. Центральный банк в этом году ввел ограничительные меры при начислении процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму, но рассчитать свои силы и оценить необходимость займа может только сам заемщик», -отметила Светлана Соломатина.
Начальник отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторовУправления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Светлана АНТОНОВАответила на вопросы военных моряков и привела примеры обращений граждан из реальной жизни.
«Чаще всего люди жалуются на то, что микрофинансовая организация просит вернуть денег больше, чем изначально предполагал заемщик. Люди видят в этом мошенничество, но в большинстве таких случаевони просто невнимательно читают условия договора:не обращают внимание на полную стоимость потребительского кредита (займа), предельное значение которого устанавливается Банком России, процентную ставку по договору и/или порядок ее определения, а также на условия об ответственности за неисполнение обязательств по возврату займа – рассказала Светлана Антонова. –Как следствие, людинеправильно рассчитывают конечную сумму, которую придется отдать организации, и не осознают последствия неисполнения обязательств по договору займа (значительное увеличение окончательной денежной суммы, которую надо будет вернуть, риск испортить свою кредитную историю и другие).
Как оказалось, с подобными проблемами сталкивались и слушатели лекций. Светлана Антонова ответила на вопросы из зала и на конкретном образце договора показала, где прочитать важную для заемщика информацию, как правильно понять условия договора и рассчитать конечную сумму.
Такие практические знания помогут участникам лекций в будущем принимать грамотные финансовые решения и не оказаться жертвами мошенников. Именно от финансовой дисциплины военных моряков, уверен заместитель командира войсковой части 99 333 по работе с личным составом Сергей ЮКОВ,во многом зависит и безопасность жителей России.
«Прямая обязанность военных моряков – обеспечивать безопасность россиян на тихоокеанские рубежах, и выполнять этот важный долг надо, начиная со своей личной ответственности и дисциплины, в том числе финансовой», – пояснил он.
Серия лекций специалистов Дальневосточного ГУ Банка России в воинских частях Тихоокеанского флота ВМФ России будет продолжена: в перерывах между боевыми походами моряки-дальневосточники должны иметь возможность использовать любые финансовые инструменты без риска.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России/
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Комментарии
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ГЫ-ГЫ12:11, 10.07.2017#
ПИПЕЦ ! ". . . Именно от финансовой дисциплины военных моряков, уверен заместитель командира войсковой части 99 333 по работе с личным составом Сергей ЮКОВ, во многом зависит и безопасность жителей России. . . " ВО ФЛОТЕ ЧТО ТО ТОЖЕ НЕ ТО, а раньше от БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ!
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ТРЫНДЕЦ! «Если вы вкладываете деньги в МФО, можно их застраховать самостоятельно, либо через страховую компанию, с которой работает организация. Это необходимо, так как в отличие от банковских вкладов, вложения в микрофинансовые организации государство не страхует. . . . . . " ВИДАТЬ В ЦЕНТРОБАНКЕ ЧТО-ТО КУРЯТ КОНКРЕТНО, ЧТО ТАКУЮ АХИНЕЮ НЕСУТ