ДВФУ, испытывающему колоссальные трудности, дадут подъемные

15 лучших российских вузов получат уже в 2013 году 9 млрд рублей на повышение своей конкурентоспособности и продвижение в международных рейтингах. В их числе и Дальневосточный федеральный университет, который до сих пор не смог перебраться в новый кампус на о. Русский, да к тому же сегодня испытывает колоссальные трудности по части слияния нескольких неоднородных вузов, разработки новых учебных планов и вообще понимания того, куда вузу, созданному волевой отмашкой вверху, двигаться. Пока наиболее осязаемым результатом организационной работы руководства новоиспеченного вуза стало сокращение большого числа преподавателей.

Итак, по программе развития образования, до 2020 года не менее пяти российских вузов должны войти в топ-100 ведущих мировых университетов, пишет «РГ».

Всего в конкурсе на получение господдержки участвовали 54 вуза, программы 36 были отобраны для конкурса, но победили только 15 вузов, при этом учитывалось и нынешнее положение вузов - их позиции в мониторинге. В итоге деньги получат МИФИ, МИСиС, МФТИ, ВШЭ, Нижегородский госуниверситет, Самарский государственный аэротехнический университет, три питерских университета, два томских и несколько федеральных университетов.

Деньги пойдут на совместные образовательные программы, привлечение в вузы иностранных лекторов, развитие программ академического обмена, повышение показателей цитирования российских ученых - преподавателей этих 15 вузов.

Ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ уверен, что у наших вузов неплохие шансы войти в мировые рейтинги. По мнению ректора, по крайней мере 10 вузов могли бы побороться за место в топ-100.

- За исключением разве что Шанхайского рейтинга, где учитывается количество нобелевских лауреатов. Зато МГУ в Шанхайском рейтинге всегда в первой сотне, - говорит Виктор Садовничий.

Но и тут есть сложности: университет проигрывает, например, по критерию, где вчитывается количество документов, размещенных на сайтах - расписание, учебных материалов, планов.

Прежде всего, российские университеты, которые получат госсподдержку, будут нацелены на рейтинги TIMES и QS. Для них большое значение имеет индекс цитирования и мнение экспертов, которые они письменно высказывают о том или ином университете. Среди таких экспертов есть и россияне, к сожалению, их всего 6 процентов, поэтому возможности влиять на рейтинги не так уж и много. Соотношение российских и англоязычных журналов, которые есть в базах данных, используемых для подсчета индекса цитирования, всего 1 к 46. В целом индекс цитирования российских ученых в международных научных базах данных лишь 1 процент. При этом в вузах есть достойные, конкурентоспособные работы. Но о них мало кто знает за границей. Публикация в международном научном журнале - отдельная большая работа, связанная, прежде всего, с грамотным переводом на английский язык.

Поэтому в некоторых вузах уже созданы центры помощи ученым, которые хотят опубликовать свои работы за границей. Более того, есть вузы, которые возмещают ученым затраты на подготовку работ к публикации и выплачивают премии тем профессором, которые стали авторами статьей в международных журналах. К примеру, такие центры открыты в МГУ и МГИМО.

Председатель комитета по образованию Госдумы Вячеслав Никонов считает, что в сложившейся ситуации господства английского языка русскоязычные работы всегда будут в затруднительной ситуации, поэтому надо стремиться к созданию и собственного рейтинга вузов. Если у работ на техническую или естественно-научную тематику хорошие шансы быть напечатанными в цитируемых журналах, то кому интересны за границей исследования в области русской филологии или отечественной истории? Кого печатать, а кого - нет, решает издатель.

- Проблема в том, что составители международных рейтингов имеют в виду, прежде всего, себя. Один из самых существенных критериев - индекс цитирования в узком списке научных журналов, которые издаются в США и Великобритании. Всегда будут проигрывать те страны, где английский не является основным языком преподавания, - рассказал депутат "РГ".

На сегодняшний день, пожалуй, только один из российских вузов, не связанный с техническими направлениями, имеет неплохие позиции в международных рейтингах - МГИМО.

15 вузов-победителей конкурса:

- Дальневосточный федеральный университет

- Казанский (Приволжский) федеральный университет

- Московский физико-технический институт

- Национальный исследовательский технический университет "МИСиС"

- Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

- Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

- Новосибирский государственный университет

- Самарский государственный аэротехнический университет им. С. П. Королева

- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

- Томский государственный университет

- Томский политехнический университет

- Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Владимира Кобзаря.