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ВГУЭС поддержит молодых учёных

10 Июля 2012, 19:16 | Владивосток

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса приглашает молодых исследователей всех научно-образовательных учреждений Дальнего Востока к участию в конкурсе научно-исследовательских работ.

С 4 июля 2012 года во ВГУЭС стартовал конкурс научно-исследовательских работ аспирантов, молодых учёных и преподавателей «Молодой учёный ВГУЭС», победители которого получат гранты на выполнение научной работы на базе университета. Конкурс проходит первые, его проведение стало возможным благодаря реализации в вузе программы стратегического развития при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Целью конкурса является развитие научно-исследовательской работы в университете и усиление ее роли в повышении качества подготовки научно-педагогических кадров.

Конкурс проводится по приоритетным для ВГУЭС научным направлениям: экономика и управление; сервис; экология; информационные технологии; гуманитарные науки. К участию в конкурсе принимаются заявки и научно-исследовательские работы аспирантов, молодых научно-педагогических работников (преподавателей и научные сотрудников до 30 лет) и молодых учёных (кандидатов наук до 35 лет).

Прием заявок и конкурсных работ будет проходить с 4 по 20 июля 2012 года, победители конкурса будут объявлены 6 августа 2012 года.

Елена ЛЕНСКАЯ, "Золотой Рог".

Автор: Елена Ленская
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