Завтра большая часть Владивостока останется без водоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ZRPRESS. Пресс-служба Примводоканала сообщает, что в связи с проведением работ по переврезке вынесенного водовода диаметром 1200мм на участке ул. Барбарисовая – ул. Семирадского по объекту «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – Де-Фриз – Седанка» с 06:00 11.07.2012г. до 06:00 12.06. 2012г. будет произведено отключение холодного водоснабжения в г. Владивостоке по следующим адресам:

Ладожская, Черноморская, Азовская, Пальчевского, Пархоменко, Сибирская Магнитогорская, Кирова, Енисейская, Чапаева, пр. 100 лет Владивостоку 145-153а,159,161, Русская 13,15,17,17а, Чкалова, микрорайон «Снеговая падь»

ВНС «1 Морская»: Станюковича 10-16, 28, 28а, 21-31а, Бестужева, Рылеева 8, Шмидта 17, Захарова 5, Посьетская, Арсеньева, Первая Морская, Набережная, Трудовой пер.1а, Тигровая, Набережная, Светланская 4 - 8, Инженерный пер.

ВНС «Некрасовская»: Толстого 23-37,47 д/с, 41, 43, 45, Партизанский пр. 2, 6 - 28а, 9 - 44, Кр. Знамени 39, 45, 47, 51, 65, 66, 71-75,78-104, 91-121, Пр-т.Острякова 1-13, 2-6, Океанский пр.20, 24/2, 28, 41, 83-87, 94, 97-111, 102-106/1, Хабаровская 4 - 34, 5 - 11, Амурская 1, 3, 4, 6, Нерчинская, Державина , Гоголя 19, 19а, 39а, 41, Некрасовская 36а - 38, 46 - 58а, 70 - 76, П.Комарова 21, 23/1, 29 - 35, 32 – 36, 42, 52, 54, Уборевича 15-27, 20 - 30, Пологая 54а, 55, 60, 63, 65, 65а, 62, 69, 72, Уткинская 11-15,14-36, 44, Некрасовский пер. 3, 3а, 5, 18, Башидзе 1, Московская 1, Авроровская 24, Шкипера Гека, Союзная 28,17, Суханова 1-13, 4б, 6г, 6, 39, Фонтанная 36/38-42, 47, 49, 49а, 55, 57, 61, Октябрьская 14-20, 25-27, Аксаковский пер.3

ВНС «Днепровская»: Океанский пр.1,5,8,10/12,13,13а,15,16,18,19,26,2 6а,28,29,29/31, 35,37,41,43,46,48,50,54, 66,68,69,70а,72а, 87,88,90,96,98, 100,100а,102а,106/11,108,110,104,112,117,,119,123,125,134,136,138,140,121а,101,142,143,148,149,151,155,157,161,163,167,167а,

Военное Шоссе, Деревенская 14,20,21, Посадская20, Руднева 12,13,14,18,18б,19,10, 6.8. 4-10,7-13, Амурская, Мельниковская 101,103, 1 Бульварная 15,1 Круговая 25а, 2 Круговая10,4 Круговая 14а, 4Проходная 31, Пр Острякова 9,24,26,27,28. Хабаровская 12,14,16,17,18,19,20, 20а,20в, 21, 22, 23, 24,24а,24б,25,26,27,28,30,30а,32,32а,34,31а, Садовая 22,мыс.Кунгасный 5,мыс Чумака 1а,1б,Нефтеветка 4а,8, Жигур 2а,12,13,14,16,16а,30,32,34,40,46,48,50, 44

Писаревская 6/8, Гоголя 30,35,54, Советская, Крылова 10, Комсомольская, Народный пр., Некрасовская 53а,55,55а,55б, 27,59,61, 87,92, 94,96 96/2,96/3,96/4,96/5,98,98а,122,Партизанский пр.3, 33,34,36, 37,40,42,44,49, 52,52а, 53,58,62а,77,20,Пр. Красное Знамя 10,21,25,29,30,31,34,36,40, 35,37,38, 46,61,61а,83,85,Башидзе 5,6,8,10,11,14,16,12,Московская 11,13,15,парк, Алеутская 11,12,12а, 13,14,17,19,21, 22,23,24,28,29,38,39,41,43,42/44,41а, 45а, 44, 46, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 61, 65, 65а, Пограничная 15,15а, 17, 22, 23 ,26, 30, Павленко 4, Авроровская 4, 8, 22, проспект 100-летия 18-20, 36б,36в, 56-74,Уткинская 1, 7/9, 10 Семеновская 17/19, 20, 21, 21а 22, 22а, 23, 25, 25а, 27, 29, 30, 30а, 32, 36, П.Комарова 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, Краснознаменный пер. 3, 4, 5, 7, 9/ 11, 10, 12/2, 13, Фонтанная 15, 18, 19, 19а, 21, 24, 26, 31/2, 35, Лазо 3, 4, 6, 9, 12, Пологая 16, 17, 18, 21, 24, 28,31,30/34, 36,43,20,53,53а, Адм.Фокина 16,18,20,22,23, 23а,24,25/9, 26а,29,31, Почтовый пер.5,7,9,9а, Луцкого 8,10,21, Володарского 3а,8а,19,22,25, Академический пер.2, Шефнера 17, Муравьева Амурского 11/13,15/17,7/9,1-я Матросская 11,15,5-я Матросская 21,25, 7-я Матросcкая 25,33, Пушкинская 6,7,8,9,10,10а,8б,14,16,18,17, 17а19,23,25,26,27,29,25а, 33,34,39, 41,41а,45,46, 47,48, 50,52,53,55,63,68,85,87,89,93, Мехлиса 3,9,Абрековская 6,4,Либнехта 10,14, Ивановская 5а,15,17,19,28,3, 3а,б,в, 5,а,в,б,7,2-16,Ковальчука 3,6,6/8, Карякинская 33,1,18б,18в, 19,24, 24а, 26,31,33, 35,35а,37,41,41а, Луговая 1,21,30, 32,34, 35,37,39 ,33, Трамвайная 12,14,16,Шепеткова 8а,14,16,18,25 31/1,32,33, 35,37, 40,42, 44,46,Ш.Гека 20,24,,1 Флотская 39,39а,50,56, Курская 10, Куйбышева 3,3а,7, Октябрьская 2,6,8,10,13, Суханова 6в,8,9,20, Стрелковая 5,16,19,21,23, Стрелочная 2а,17,19,Союзная 28,4019, Проходная 60,Озеро Юность 1,Колесника 4,5,5а,6,7 ,7а,9,10, Южно-Уральская 2,4,5,6,8,11,16,21,26,27,29, Волховская 22,25,29,Адм.Завойко 2,4,6,8, Фирсова 1,2,2а,4,4а,6,8,10а, Ильичева, Постышева 1,7,17,31,29/25,33,33а, Вострецова , Нахимова , Невская, Кубанская 14, Гамарника 11,13, 13а,15,16,18а,19,22,24а,27,24,26,10абв,14 Корнилова, Печерская 8,10,12, Иртышская 5,10,10а,12,15,16,17,19,20,22,26а,24,28,28а,30,32,34,36,36а, Камская 1,1б,4,6, Днепровская, Камский пер. 1,2,5,9,12,16,20,22,24,26а, Днепровский пер.1,4,5/1,5/2,3а,7, Трудовой пер.4. Уральская 8,Снеговая, Марченко – Тормозная 25,40,4,6,13,15,17,21,23,Баляева 3,23,25,27,27а,21, Партизанская 1,2, Громова 2,4,6,25, Деповская 5,14,3, Петра Великого 6,8, Железнодорожная 3, В.Сибирцева 9,12,14,15,22, Мира 16, Тунгусская 12, Кубанская 14, Поликлиническая 2, Иртышская 20,32а,34а,36а50, Светланская13,15,23,33/35,37,39,41а,43,45,47,49,51,53,55,57, 59/61,61,63,65а,67, 71,73, 76,83 ,85,87,89,103,105,105а,108а108,108б,108г,109,109/2,109/3, 111,113, 114,115,117,118,119,123,127,127а,143,145,147,150,152/25,155,157,163,165а,167,167а,173,183, 205а, 207,209, 223,133,167/171, Приходько 4,6, Горийская 1-6, Воропаева 5б боль, В.Портовая до 16, Первая Морская 2, Славянская 6а, Махалина, Мордовцева 3.

«Золотой Рог».