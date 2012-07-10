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Студенческое Приморье: Группа компаний «Индастек» принимает студстройотряды
Стартовал сезон студенческих стройотрядов ОАО «ФСК ЕЭС». Группа компаний «Индастек» принимает учащихся Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток), Дальневосточного государственного университета Путей Сообщения (г. Хабаровск) и Дальневосточного энергетического колледжа (г. Владивосток).
Познакомиться с основами профессии энергетика в полевых условиях смогут 48 студентов. Они примут участие в работах на строящихся объектах Федеральной сетевой компании: ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС - Амурская» и ВЛ 220 кВ «Благовещенская - Варваровка». Ребята из стройотрядов будут работать на сборке металлоконструкций опор, расчистке трасс линий электропередачи, монтаже фундаментов опор.
Группа компаний «Индастек» принимает участие в программе развития сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» с ведущими техническими учебными заведениями страны с целью повышения уровня подготовки выпускников образовательных учреждений, а также удовлетворения потребности группы компаний в высококвалифицированных специалистах.
По словам представителя группы компаний Эдуарда АНАНЬЕВА: «Пользу от знакомства молодых специалистов с реальным процессом строительства трудно переоценить. За время практики стройотрядовцы смогут ознакомиться с различными этапами работ, новым современным оборудованием. Главным же итогом работы станет бесценный опыт общения в коллективе, взаимовыручки, возможности проявить себя».
Студенческий строительный отряд «Энергетик», представляющий ДВФУ, разместился в г. Тыгда, а отряд «Энергия», составленный из учащихся ДВГУ Путей Сообщения и КГО АУ СПО Энергетический колледж, – в п. Свободный. Группа компаний «Индастек» обеспечила всех участников стройотрядов местами для проживания, организовала для них бесплатный проезд к месту работы и трехразовое питание, всем студентам выдана спецодежда. Летний трудовой семестр для студентов завершится в конце августа.
Досье "ЗР"
Группа компаний «ИНДАСТЕК» осуществляет весь спектр проектирования и строительства объектов электроэнергетики любой сложности на всей территории России. Большой опыт возведения электроподстанций и воздушных линий электропередачи различного класса напряжения позволяет обеспечить высококачественное проведение широкого спектра работ, от проектирования, поставки полного комплекта оборудования и материалов, до выполнения строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
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