Владивостокцев приглашают на празднование Дня России

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России, пройдет во Владивостоке 12 июня. Концертная программа с выступлением ведущих творческих коллективов города начнется в 12 часов в Адмиральском сквере.

В этот день маленьких гостей праздника ждет сюрприз. Юные владивостокцы смогут принять участие в различных играх и конкурсах. Развлекать детвору будут персонажи русских народных сказок - Скоморох, Емеля и Петрушка. Принять участие в праздновании Дня России приглашаются все желающие.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.